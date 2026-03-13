"Quien conserva la capacidad de ver la belleza nunca envejece", la reflexión de Franz Kafka

Durante esas conversaciones, el creador de obras fundamentales de la literatura como La metamorfosis planteaba que la juventud no debía entenderse únicamente como una etapa biológica vinculada a la edad. Para Kafka, la verdadera juventud estaba relacionada con la capacidad de conservar una mirada sensible frente al entorno, una cualidad que muchos filósofos y pensadores también asociaron con la creatividad, la curiosidad y el asombro.

En ese sentido, el escritor sostenía que la conexión entre juventud y belleza iba mucho más allá del aspecto físico o de la apariencia exterior. Según su visión, lo verdaderamente importante era mantener la capacidad de reconocer lo bello en lo cotidiano, una actitud que permite seguir observando el mundo con interés y entusiasmo incluso con el paso de los años, una idea que fue retomada por distintos filósofos y referentes culturales al reflexionar sobre el paso del tiempo.