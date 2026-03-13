"Quien conserva la capacidad de ver la belleza nunca envejece", la reflexión de Franz Kafka
El paso del tiempo es inevitable, pero la forma de vivirlo puede cambiarlo todo. Mantener la curiosidad y disfrutar lo que nos rodea ayuda a atravesarlo.
Para muchos filósofos, la juventud representa una de las etapas más intensas y transformadoras de la vida. Es el período en el que las personas exploran el mundo que las rodea, comprenden cómo funciona y descubren el lugar que ocupan dentro de él.
Con más energía, curiosidad y ganas de experimentar, también surge una mirada más abierta hacia la belleza de lo cotidiano, una percepción que con el paso del tiempo muchas veces parece perder fuerza.
A lo largo de la historia, distintos filósofos, pensadores y escritores reflexionaron sobre cómo cambian las emociones y la forma de observar la realidad con el correr de los años. Entre ellos se destacó el escritor Franz Kafka, cuya mirada sobre la juventud y el paso del tiempo dejó una de las reflexiones más recordadas sobre este tema. Para el autor, la diferencia no estaba en la edad, sino en la manera de mirar el mundo.
Según planteaba Kafka, la juventud está asociada a la capacidad de percibir la belleza que existe en el entorno. Sostenía que quien logra mantener esa mirada sensible y curiosa frente a la vida, en cierto modo conserva una forma de juventud interior. Esta idea continúa siendo retomada por filósofos y lectores cuando se analiza la relación entre el paso del tiempo, la percepción y la forma de atravesar cada etapa de la vida.
La reflexión de Franz Kafka
Estas palabras surgen del libro escrito por Gustav Janouch, donde el autor recopiló distintas charlas que mantuvo con el escritor checo Franz Kafka. En esa obra, que reúne reflexiones y diálogos entre ambos, aparecen varias ideas del autor sobre la juventud, la percepción del mundo y la forma en que las personas se relacionan con la belleza a lo largo de la vida.
Durante esas conversaciones, el creador de obras fundamentales de la literatura como La metamorfosis planteaba que la juventud no debía entenderse únicamente como una etapa biológica vinculada a la edad. Para Kafka, la verdadera juventud estaba relacionada con la capacidad de conservar una mirada sensible frente al entorno, una cualidad que muchos filósofos y pensadores también asociaron con la creatividad, la curiosidad y el asombro.
En ese sentido, el escritor sostenía que la conexión entre juventud y belleza iba mucho más allá del aspecto físico o de la apariencia exterior. Según su visión, lo verdaderamente importante era mantener la capacidad de reconocer lo bello en lo cotidiano, una actitud que permite seguir observando el mundo con interés y entusiasmo incluso con el paso de los años, una idea que fue retomada por distintos filósofos y referentes culturales al reflexionar sobre el paso del tiempo.
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