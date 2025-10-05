Quini 6 en vivo el sorteo 3310 del domingo 5 de octubre de 2025: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3310 de este domingo 5 de octubre de 2025, que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe, tiene como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del domingo 5 de octubre
- Nros: 05 06 09 32 34 44
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 06 13 20 25 44 45
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 03 15 19 21 22 43
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 06 20 26 30 41 45
- 14 ganadores con 5 aciertos: $22.144.300 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
