El cura DJ Guilherme Peixoto y una "misa electrónica" en Plaza de Mayo a casi un año de la muerte de Francisco

La puesta en escena del "Cura DJ"

El Padre Guilherme suele presentarse con su clériman (el cuello sacerdotal) debajo de unos auriculares profesionales y, a veces, una campera de cuero.

El show se apoya en pantallas gigantes que proyectan imágenes de arte sacro, iconografía cristiana y frases de encíclicas, todo sincronizado con luces estroboscópicas y láseres.

"La pista de baile de Dios"

Lo que sucede en la Plaza de Mayo hoy es un fenómeno curioso: ves a jóvenes que habitualmente van a boliches bailando junto a familias, monjas y grupos parroquiales. El objetivo de Guilherme es lo que él llama "evangelización 2.0": demostrar que la alegría de la fe puede manifestarse en cualquier lenguaje cultural, incluso en una consola de DJ.

"No estoy ahí para ser una estrella, sino para que la música sea el puente entre Dios y los que están bailando", suele decir el cura portugués.