Sorteo del Quini 6 del miércoles 15 de abril: un apostador ganó dos mil millones de pesos con el Tradicional

Según se informó tras el sorteo, el afortunado se quedó con un pozo exacto de $2.336.425.276,50, una cifra que lo ubica entre los premios más impactantes del juego en los últimos tiempos. El ticket ganador fue jugado en la localidad de Casilda, Santa Fe, que por estas horas se convirtió en el epicentro de todas las miradas.