Sorteo del Quini 6 del miércoles 15 de abril: un apostador ganó dos mil millones de pesos con el Tradicional
Un apostador de Casilda acertó los seis números en el Quini 6 Tradicional y se llevó más de $2.300 millones, en uno de los premios más impactantes del año.
El Quini 6 volvió a hacer historia y dejó un nuevo millonario en la Argentina: un solo apostador acertó los seis números en la modalidad Tradicional y se llevó un premio que superó los $2.300 millones, desatando la ilusión en todo el país.
Según se informó tras el sorteo, el afortunado se quedó con un pozo exacto de $2.336.425.276,50, una cifra que lo ubica entre los premios más impactantes del juego en los últimos tiempos. El ticket ganador fue jugado en la localidad de Casilda, Santa Fe, que por estas horas se convirtió en el epicentro de todas las miradas.
Como suele suceder en estos casos, la identidad del ganador no trascendió, aunque se espera que en los próximos días se acerque a reclamar el premio, algo que siempre genera expectativa en la comunidad.
Pero eso no fue todo: mientras el Tradicional tuvo su gran protagonista, otras modalidades del Quini 6 quedaron vacantes, lo que alimenta un dato clave para los apostadores.
El próximo sorteo tendrá un pozo acumulado multimillonario que promete seguir creciendo y tentar a miles de jugadores en todo el país, en un contexto donde cada cifra rompe su propio techo. Una vez más, el azar cambió una vida en cuestión de segundos… y dejó a millones soñando con ser el próximo en dar el golpe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario