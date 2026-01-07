Quini 6 en vivo el sorteo 3337 de este miércoles 7 de enero de 2026: los números ganadores de hoy
En minutouno.com los sorteos del juego de Lotería de Santa Fe los domingos y los miércoles. Todos con pozos millonarios.
El sorteo del Quini 6 número 3337 de este miércoles 7 de enero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
En minutouno.com los sorteos del Quini 6 en vivo todos los miércoles y domingos, siempre a partir de las 21.15 horas.
Quini 6: sorteo del miércoles 7 de enero
- Nros: 29 - 40 - 39 - 04 - 09 - 27
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 32 - 17 - 11 - 26 - 20 - 29
- 1 ganador: $1.804.766.386,50
REVANCHA
- Nros: 13 - 05 - 16 - 39 - 35 - 32
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 12 - 33 - 36 - 30 - 07 - 19
- 34 ganadores con 5 aciertos: $9.043.974,00 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $8.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario