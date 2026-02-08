Quini 6 en vivo el sorteo 3346 de este domingo 8 de febrero de 2026: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3346 de este domingo 8 de febrero de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del domingo 8 de febrero
- Nros: 23 44 45 18 40 24
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 02 00 38 13 12 25
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 30 21 04 17 20 37
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 23 04 32 37 38 07
- 31 ganadores c/5 aciertos: $12.844.784,03
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $ 14.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
