Recuperación activa: qué es, cómo hacerla y por qué resulta clave en tu entrenamiento para evitar lesiones
Descubrí qué es la recuperación activa y por qué hacer ejercicios suaves en tus días de descanso potencia tu rendimiento físico y previene lesiones musculares.
El descanso es una parte clave del rendimiento físico, ya que permite al cuerpo recuperarse, reparar tejidos y mantener un buen nivel de energía para los entrenamientos. En este contexto, la recuperación activa, en los últimos años, se consolidó como una alternativa eficiente entre los deportistas.
Este novedoso método se basa en realizar actividades suaves en los días de pausa, como movimientos de baja intensidad, caminatas o ejercicios de movilidad. Esto contribuye a mejorar la circulación, disminuir la tensión muscular y facilitar una recuperación más rápida y ordenada.
Al mismo tiempo, mantener hábitos saludables durante la rutina diaria resulta esencial para acompañar el proceso. Una buena alimentación y una correcta hidratación potencian los resultados del entrenamiento y ayudan a prevenir molestias o lesiones.
Recuperación activa: ¿por qué es clave en el entrenamiento?
La recuperación activa consiste en mantener el cuerpo en movimiento de forma ligera durante los días de descanso. En vez de parar por completo la actividad física, se incorporan ejercicios suaves como caminatas, pedaleo liviano o estiramientos, con el objetivo de seguir estimulando el organismo sin generar fatiga adicional.
Este enfoque ayuda a acelerar la vuelta a la normalidad muscular, ya que mejora la circulación sanguínea, facilita la eliminación de sustancias que se acumulan tras el esfuerzo y aporta una mejor oxigenación a los tejidos. Todo esto contribuye a reducir la sensación de rigidez y a mejorar el bienestar general después del entrenamiento.
Cada vez más atletas de alto nivel utilizan esta estrategia después de entrenamientos intensos o competencias, ya que les permite evitar una detención brusca de la actividad, lo que podría generar mayor tensión muscular y aumentar el riesgo de lesiones.
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