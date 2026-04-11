Recuperación activa: qué es, cómo hacerla y por qué resulta clave en tu entrenamiento para evitar lesiones

caminar Caminar es uno de los mejores ejercicios suaves para incorporar durante los días de descanso.

Este enfoque ayuda a acelerar la vuelta a la normalidad muscular, ya que mejora la circulación sanguínea, facilita la eliminación de sustancias que se acumulan tras el esfuerzo y aporta una mejor oxigenación a los tejidos. Todo esto contribuye a reducir la sensación de rigidez y a mejorar el bienestar general después del entrenamiento.