El ejercicio que mejora la energía, el estado de ánimo y la claridad mental

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El entrenamiento de fuerza también ganó terreno como uno de los pilares del bienestar. Más allá del gimnasio, muchas personas optaron por rutinas en casa utilizando el propio peso corporal. Con ejercicios progresivos, lograron trabajar distintos grupos musculares y obtener beneficios concretos, sin necesidad de equipamiento costoso.

A lo largo del año quedó en evidencia que mantenerse activo no implica grandes gastos. En distintos países se impulsó la actividad al aire libre como un hábito cotidiano, independiente de cuotas o instalaciones. Caminar, correr o entrenar en espacios públicos se convirtió en una alternativa accesible que no solo mejora la salud, sino que también fortalece los vínculos sociales.

La mediana edad dejó de verse como un límite y pasó a ser una oportunidad para mejorar la condición física. Muchas personas lograron aumentar masa muscular y fuerza a través de planes adaptados, con avances sostenidos que incluso superaron etapas anteriores de su vida.

En ese contexto, disciplinas como el yoga también demostraron su valor. Casos como el de una profesora francesa que continuó practicando después de los cien años reflejan cómo la constancia y una actitud activa pueden sostener hábitos positivos para la salud a lo largo del tiempo.