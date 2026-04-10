ANMAT dio de baja definitiva a los laboratorios implicados en la producción de fentanilo contaminado

fentanilo.jpg

“Los hechos reportados demostrarían que se trataría de productos contaminados elaborados en un establecimiento con deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas y por ello no se puede asegurar que los productos se hayan fabricado en el mismo cumplan, en forma uniforme y controlada, con los requerimientos de seguridad y eficacia de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización”, señaló la Anmat.

Disposición 1848/2026:

aviso_340584