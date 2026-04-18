Revelaciones IA: cómo se verán las casas dentro de 200 años
La herramienta tecnológica determinó los aspectos que mostrarán los hogares muchísimo tiempo por delante. ¡No te lo pierdas!
La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cómo lucirán las casas 200 años en el futuro.
La casa del futuro, modelada por herramientas de inteligencia artificial, no se parece a nada que exista en la actualidad. En 200 años, según esta visión, las viviendas estarán diseñadas para responder a un estilo de vida más conectado con la naturaleza, la tecnología y el espacio.
Diseños futuristas de viviendas proyectados por la IA
Las estructuras flotantes elevadas sobre una sola columna central serán la norma.
Esto no solo optimiza el espacio en tierra, sino que protege contra fenómenos climáticos extremos y mejora la eficiencia energética.
Los materiales serán ultralivianos, reciclables y resistentes, y la energía solar y eólica estará integrada en la propia arquitectura.
Se eliminarán las ventanas convencionales: los cristales serán pantallas inteligentes que se adaptan a la luz, el clima y los estados de ánimo.
Innovaciones tecnológicas en los hogares del futuro
La IA será el cerebro de cada hogar. Las casas anticiparán las necesidades humanas: desde la regulación automática de temperatura y humedad, hasta la preparación de alimentos personalizados según los datos de salud de cada persona.
Los asistentes virtuales estarán embebidos en las superficies, sin dispositivos visibles, respondiendo con precisión a comandos de voz o gestos.
Por último, habrá sistemas de bienestar emocional que detecten estrés y activen aromaterapia, luces específicas o sonidos relajantes.
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