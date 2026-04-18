Revelaciones IA: cómo se verán las casas dentro de 200 años

Se eliminarán las ventanas convencionales: los cristales serán pantallas inteligentes que se adaptan a la luz, el clima y los estados de ánimo.

Innovaciones tecnológicas en los hogares del futuro

La IA será el cerebro de cada hogar. Las casas anticiparán las necesidades humanas: desde la regulación automática de temperatura y humedad, hasta la preparación de alimentos personalizados según los datos de salud de cada persona.

Los asistentes virtuales estarán embebidos en las superficies, sin dispositivos visibles, respondiendo con precisión a comandos de voz o gestos.

Casa virtual IA

Por último, habrá sistemas de bienestar emocional que detecten estrés y activen aromaterapia, luces específicas o sonidos relajantes.