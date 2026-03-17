Revelaciones IA: los colores que más usan las personas inteligentes

Los colores que mas usan las personas inteligentes, según la IA

Dentro del análisis de la inteligencia artificial y la psicología del color, hay tonos que aparecen como favoritos entre personas con alto nivel cognitivo. El color azul se posiciona como uno de los más elegidos, ya que distintos estudios lo vinculan con una mayor creatividad, claridad para expresarse y un estado mental ideal para resolver problemas complejos. Además, transmite calma y serenidad, dos factores clave para pensar con precisión.