Revelaciones de la IA: así se vería la cancha de Independiente techada

Cubierta de Tenso-estructura: Se utilizaría una membrana de PTFE o ETFE (similar a la del Allianz Arena o el Estadio Único de La Plata), un material ligero y resistente que permite el paso de luz natural hacia el césped pero protege al 100% de las tribunas.

Acústica "Caldera del Diablo": El techo generaría un efecto de rebote sonoro, amplificando el aliento de la hinchada y convirtiendo el estadio en una verdadera caja de resonancia que intimidaría a cualquier rival.

Iluminación LED Perimetral: Siguiendo la línea del borde interno del techo, se instalaría un sistema de iluminación inteligente que eliminaría las sombras en el campo de juego y permitiría juegos de luces rojas en las previas de los partidos.