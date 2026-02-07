Jujuy imperdible: está ubicado en la Puna y enamora por sus paisajes
Dentro de Jujuy, se esconde un pequeño pueblo de la Puna jujeña que sorprende por su belleza, su simpleza y la calidez de su gente.
Este rincón, con menos de 150 habitantes, es ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado, respirar aire puro y disfrutar de paisajes imponentes que se funden con el cielo. Rodeado de montañas, caminos de tierra y construcciones tradicionales, el pueblo ofrece una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo.
La tranquilidad es uno de sus mayores atractivos. Aquí, el tiempo parece transcurrir más lento y cada caminata se convierte en una oportunidad para contemplar la naturaleza en su estado más puro, con cerros, nubes bajas y una paleta de colores que cambia a lo largo del día.
Qué se puede hacer en San Francisco de Alfarcito
El mayor encanto de San Francisco de Alfarcito radica en su esencia. Caminar por sus calles de tierra, observar las casas de piedra con techos de waya —una mezcla tradicional de barro y paja— y contemplar el paisaje puneño es una experiencia en sí misma.
Entre los puntos más destacados se encuentra la Iglesia San Francisco de Asís, construida en 1946 por los propios habitantes. Este edificio no solo es un símbolo religioso, sino también un punto de encuentro comunitario que forma parte de la identidad del pueblo. Junto a la iglesia, los vecinos exhiben y venden artesanías locales, ideales para llevarse un recuerdo auténtico del lugar.
Otro imperdible es la visita a la Laguna de Guayatayoc, ubicada a pocos kilómetros. Este espejo de agua es perfecto para el avistaje de aves, especialmente flamencos y guayatas, y para realizar caminatas guiadas que permiten conocer más sobre la fauna y el entorno natural.
Dónde queda San Francisco de Alfarcito
San Francisco de Alfarcito, también conocido simplemente como Alfarcito, se encuentra en el departamento de Cochinoca, en plena Puna jujeña. Está ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga vistas privilegiadas y un clima particular.
El pueblo se sitúa a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a aproximadamente 1.600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar zonas menos conocidas del norte argentino.
Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito
Llegar a San Francisco de Alfarcito es parte de la aventura. Desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta llegar a Purmamarca. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 52 en dirección a las Salinas Grandes.
Una vez en esa zona, se toma la Ruta Provincial 11 y luego un tramo final de 22 kilómetros por camino de tierra, que conduce directamente al pueblo. Se recomienda realizar el trayecto con precaución y, de ser posible, en vehículo adecuado para caminos rurales
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario