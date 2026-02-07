Jujuy imperdible: está ubicado en la Puna y enamora por sus paisajes

Dónde queda San Francisco de Alfarcito

San Francisco de Alfarcito, también conocido simplemente como Alfarcito, se encuentra en el departamento de Cochinoca, en plena Puna jujeña. Está ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga vistas privilegiadas y un clima particular.

El pueblo se sitúa a 170 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a aproximadamente 1.600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes desean explorar zonas menos conocidas del norte argentino.

Cómo llegar a San Francisco de Alfarcito

Llegar a San Francisco de Alfarcito es parte de la aventura. Desde San Salvador de Jujuy, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte hasta llegar a Purmamarca. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 52 en dirección a las Salinas Grandes.

Una vez en esa zona, se toma la Ruta Provincial 11 y luego un tramo final de 22 kilómetros por camino de tierra, que conduce directamente al pueblo. Se recomienda realizar el trayecto con precaución y, de ser posible, en vehículo adecuado para caminos rurales