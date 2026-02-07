Arroz a $835 y fideos a $939: el mayorista que destroza los precios y te deja comprar por unidad
Te ahorrás hasta un 25% en el total del ticket. No hace falta llevar bulto cerrado: podés comprar de a uno. La lista de lo que conviene.
Realizar las compras del mes suele ser un obstáculo complejo de sortear para muchas familias. En 2026, con los precios que tienden a subir y el consumo congelado, son pocas las cadenas de supermercados que añaden descuentos y promociones en diferentes rubros, ya sean alimentos, indumentaria o electrodomésticos.
Por este motivo, planificar cada compra se volvió casi obligatorio: comparar precios o aprovechar descuentos y promociones con billeteras virtuales y entidades bancarias son algunas de las aristas más importantes. Estos beneficios permiten llenar el changuito y darle un aire al bolsillo al momento de realizar las compras mensuales.
El supermercado mayorista mas barato
Yaguar se convirtió en una opción principal para los consumidores, con precios visibles en su web y descuentos en productos básicos. Estas promociones tienen un solo objetivo: atraer a quienes buscan ahorrar sin renunciar a primeras marcas.
Su ventaja principal es la venta al por mayor aplicada a la compra diaria: muchos productos se venden de a unidad pero a precios más bajos que los supermercados tradicionales, lo que permite que el total de la compra sea más económico, incluso sin promociones especiales.
Los valores principales
En alimentos, donde se gasta la mayor parte del presupuesto, Yaguar ofrece precios claramente más bajos: entre un 10% y un 25% menos que los supermercados tradicionales, según el producto y la ubicación. Estos son los valores en productos principales:
- Arroz largo fino Primor 1 kg: $835
- Fideos Lucchetti 500 g: $939
- Yerba CBSe 500 g: $1.399
- Galletitas Traviata tripack: $1.369
- Cacao Nesquik 360 g: $2.799
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los supermercados mayoristas cuentan con menos locales, venden productos en presentaciones grandes y ofrecen pocas promociones bancarias. Aun así, quienes planifican sus compras pueden darle un respiro al bolsillo en medio de la escalada de precios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario