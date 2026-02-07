Los supermercados que están liquidando microondas a muy buenos precios

Estas promociones convierten a Coto en una opción atractiva para quienes buscan más cuotas y variedad de tamaños, especialmente en microondas de mayor capacidad.

Los descuentos en Carrefour

Carrefour concentra promociones en microondas con descuentos de entre 10% y 40%, especialmente a través de su línea de financiación Mi Carrefour Crédito, que permite pagar en hasta tres cuotas sin interés en varios productos.

Entre las ofertas más destacadas aparecen modelos de 20 litros, tanto digitales como mecánicos, con precios rebajados de forma significativa. Algunos equipos de marca BGH alcanzan el 40% de descuento, siendo los más agresivos dentro del listado.

La línea Carrefour Home también suma opciones accesibles, con microondas de 17 y 20 litros que presentan rebajas de hasta 34%, ideales para quienes buscan un equipo funcional a bajo costo. Además, se incluyen modelos con grill, potencias superiores y diseños en acero inoxidable.

Marcas como Whirlpool, Samsung y Drean completan la oferta, con descuentos moderados pero combinados con financiación, lo que permite reducir el impacto en el bolsillo al momento de la compra.