Los supermercados que están liquidando microondas a muy buenos precios
Durante las primeras semanas de febrero, varias cadenas de supermercados lanzaron fuertes promociones en microondas, con descuentos que llegan hasta el 40% y opciones de financiación en cuotas sin interés.
Las ofertas incluyen modelos de distintas marcas, capacidades y tecnologías, lo que permite encontrar alternativas tanto básicas como más completas a precios competitivos.
Entre las cadenas que concentran las mejores rebajas publicaron promociones en sus canales oficiales y tiendas físicas. En muchos casos, los descuentos se combinan con programas propios de financiación, lo que reduce aún más el costo final según el medio de pago elegido.
Los descuentos en Coto
Coto es una de las cadenas con mayor variedad de microondas en oferta, con modelos que van desde 17 hasta 34 litros y descuentos que oscilan entre 15% y 30%, además de planes de hasta 12 cuotas sin interés.
Dentro de la marca propia Top House, se destacan opciones accesibles para el uso diario. El microondas de 19 litros se ofrece con 30% de descuento, mientras que el modelo de 17 litros baja su precio con una rebaja del 25%, posicionándose entre los más económicos del mercado.
También hay promociones en marcas reconocidas como Samsung, Whirlpool, BGH y Mondial. Algunos modelos de 28 litros con grill y mayor potencia cuentan con 20% de descuento, mientras que otros equipos de 20 y 23 litros combinan rebajas con financiación en seis y nueve cuotas sin interés, según la tarjeta utilizada.
Estas promociones convierten a Coto en una opción atractiva para quienes buscan más cuotas y variedad de tamaños, especialmente en microondas de mayor capacidad.
Los descuentos en Carrefour
Carrefour concentra promociones en microondas con descuentos de entre 10% y 40%, especialmente a través de su línea de financiación Mi Carrefour Crédito, que permite pagar en hasta tres cuotas sin interés en varios productos.
Entre las ofertas más destacadas aparecen modelos de 20 litros, tanto digitales como mecánicos, con precios rebajados de forma significativa. Algunos equipos de marca BGH alcanzan el 40% de descuento, siendo los más agresivos dentro del listado.
La línea Carrefour Home también suma opciones accesibles, con microondas de 17 y 20 litros que presentan rebajas de hasta 34%, ideales para quienes buscan un equipo funcional a bajo costo. Además, se incluyen modelos con grill, potencias superiores y diseños en acero inoxidable.
Marcas como Whirlpool, Samsung y Drean completan la oferta, con descuentos moderados pero combinados con financiación, lo que permite reducir el impacto en el bolsillo al momento de la compra.
