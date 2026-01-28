Kevin López quedó en un limbo: Instituto se bajó, Colón lo rechazó e Independiente no lo quiere
El futbolista atraviesa un complejo escenario tras caerse su pase a Colón y también a Instituto, mientras Independiente no lo tiene en cuenta.
El futuro de Kevin López quedó envuelto en una fuerte incertidumbre luego de una cadena de decisiones que hicieron caer su llegada a Colón y, posteriormente, a Instituto. Sin lugar en Independiente y con el mercado de pases cerca de cerrarse, el mediocampista atraviesa un presente complicado y sin destino definido.
Lo que parecía ser un préstamo encaminado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más llamativos del mercado. Kevin López quedó atrapado en una sucesión de idas y vueltas que hoy lo dejaron sin club y sin margen de maniobra.
La secuencia comenzó en Santa Fe, donde su llegada a Colón estaba prácticamente cerrada. El volante había arribado a la ciudad, se entrenó con el plantel profesional y se alojó en el hotel del club a la espera de la firma del contrato. El acuerdo entre las instituciones contemplaba un préstamo sin cargo y con opción de compra por el 50% del pase, con la documentación ya intercambiada.
Sin embargo, cuando solo restaban cuestiones formales, todo se desmoronó. Tras un llamado de su representante, López abandonó Santa Fe sin aviso y viajó a Córdoba para avanzar en negociaciones con Instituto, una decisión que descolocó por completo a la dirigencia sabalera.
El enojo de Colón y la marcha atrás de Instituto
La reacción en Colón fue inmediata. El club dio por caída la operación y rechazó cualquier posibilidad de retomar las conversaciones. El accionar del futbolista generó un fuerte malestar interno, especialmente en el director deportivo Diego Colotto, quien lo conocía de su paso por Independiente y había impulsado su llegada para la Primera Nacional.
La alternativa que motivó su salida de Santa Fe tampoco prosperó. La comisión directiva de Instituto resolvió finalmente no avanzar con su contratación, dejando sin efecto la negociación y privando al mediocampista de la opción que había precipitado el conflicto.
El escenario se volvió aún más complejo con el correr de las horas. López no es tenido en cuenta en Independiente, el mercado de Primera División empieza a cerrarse y las posibilidades en el Ascenso se reducen considerablemente. Desde Avellaneda intentaron recomponer el vínculo con Colón para encontrar una salida, pero la respuesta fue negativa. De esta manera, en cuestión de horas, Kevin López pasó de estar a punto de firmar contrato a quedar en un verdadero limbo futbolístico, con futuro incierto y pocas alternativas sobre la mesa.
