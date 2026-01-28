Kevin López quedó en un limbo: Instituto se bajó, Colón lo rechazó e Independiente no lo quiere

La alternativa que motivó su salida de Santa Fe tampoco prosperó. La comisión directiva de Instituto resolvió finalmente no avanzar con su contratación, dejando sin efecto la negociación y privando al mediocampista de la opción que había precipitado el conflicto.

El escenario se volvió aún más complejo con el correr de las horas. López no es tenido en cuenta en Independiente, el mercado de Primera División empieza a cerrarse y las posibilidades en el Ascenso se reducen considerablemente. Desde Avellaneda intentaron recomponer el vínculo con Colón para encontrar una salida, pero la respuesta fue negativa. De esta manera, en cuestión de horas, Kevin López pasó de estar a punto de firmar contrato a quedar en un verdadero limbo futbolístico, con futuro incierto y pocas alternativas sobre la mesa.