Revelaciones de la IA: la humanidad se acerca a la inmortalidad

En cuánto tiempo la humanidad alcanzaría la inmortalidad, según la IA

Si bien la IA descarta la inmortalidad en el corto plazo, sí proyecta avances significativos en la extensión de la vida humana. Los modelos estiman que, en las próximas décadas, la humanidad podría alcanzar una esperanza de vida promedio de entre 120 y 150 años, siempre que el progreso científico continúe al ritmo actual.

La longevidad extrema con buena calidad de vida aparece como un objetivo posible dentro de los próximos 30 años, impulsada por mejoras en la medicina personalizada, la inteligencia artificial aplicada a la salud y la biotecnología avanzada. Sin embargo, la IA aclara que vivir indefinidamente, como plantea la ciencia ficción, sigue siendo una meta lejana.

En conclusión, la Inteligencia Artificial sostiene que la inmortalidad humana aún no es alcanzable, pero los avances científicos continúan desafiando los límites de lo posible. La prolongación sustancial de la vida parece un escenario cada vez más realista, mientras que la inmortalidad absoluta permanece, por ahora, en el terreno de la especulación.