Según la IA: estas son las carreras que ya no hay que estudiar
La inteligencia artificial advierte sobre tres carreras universitarias con menor salida laboral, impactadas de lleno por los avances tecnológicos.
El avance vertiginoso de la inteligencia artificial y la expansión de los procesos de automatización están transformando de manera profunda el mercado laboral a nivel global. Se trata de un escenario que ya comenzó a reflejarse en el mundo del trabajo y que obliga a repensar la formación profesional de cara a los próximos años.
La incorporación de nuevas tecnologías en empresas y organizaciones modifica la forma de trabajar, acelera tareas y reemplaza funciones que hasta hace poco dependían exclusivamente de personas.
Este cambio de paradigma provoca que algunas profesiones tradicionales pierdan protagonismo y vean reducida su demanda, lo que impacta de lleno en ciertas carreras universitarias.
Las carreras que no hay que estudiar según la IA
El avance sostenido de la inteligencia artificial y la automatización está modificando la demanda laboral y empuja a replantear el enfoque de algunas carreras universitarias tradicionales.
Según distintos estudios, hay profesiones donde las tareas repetitivas y operativas pierden peso frente a sistemas tecnológicos cada vez más eficientes. Entre las carreras que la IA sugiere repensar, especialmente en sus formatos más clásicos, se destacan:
- Contabilidad y Auditoría: gran parte de las tareas vinculadas a registros, balances básicos, liquidaciones y controles rutinarios pueden resolverse hoy con software automatizado. Esto reduce la demanda de perfiles enfocados solo en funciones técnicas, aunque sigue habiendo oportunidades para quienes se especializan en análisis financiero, planificación impositiva y consultoría estratégica.
- Administración de Empresas en niveles junior: los puestos iniciales, asociados a carga de datos, organización de agendas, control de procesos y reportes simples, son los más afectados por la automatización. La carrera mantiene valor cuando se orienta a gestión, liderazgo, toma de decisiones y estrategia, áreas donde la intervención humana sigue siendo clave.
- Trabajo Administrativo y Secretarial: la digitalización de documentos, el uso de asistentes virtuales y la automatización de trámites reducen la necesidad de tareas rutinarias. Sin embargo, los perfiles que suman manejo tecnológico, coordinación y habilidades interpersonales pueden reconvertirse y sostener su lugar en el mercado laboral.
La clave pasa por adaptarse, sumar habilidades analíticas, digitales y humanas, y entender que la tecnología no reemplaza a quienes saben usarla a su favor.
