La IA reveló qué música escuchan las personas más inteligentes
Cruzaron datos de streaming con tests de lógica. Los más inteligentes eligen jazz, clásica y rock progresivo. La música instrumental ayuda a la concentración.
La Inteligencia Artificial puso la lupa sobre los gustos musicales y planteó que no se trata solo de una elección por placer, sino que también pueden reflejar rasgos del perfil intelectual. A través del análisis de los hábitos de escucha diarios, la IA cruza esa información con pruebas de razonamiento, memoria y desempeño cognitivo para detectar patrones.
Las conclusiones se construyen a partir de datos de plataformas de streaming y evaluaciones académicas, una combinación que le permite al sistema elaborar resultados más sólidos.
De este modo, el estudio identifica qué tipos de música aparecen con mayor frecuencia entre personas con coeficiente intelectual más alto, y aporta una mirada distinta sobre la relación entre la música, la concentración y la forma de pensar.
Qué música escuchan los inteligentes, según la IA
De acuerdo con el estudio, quienes muestran un mejor rendimiento en lógica, memoria y pensamiento crítico suelen inclinarse por géneros musicales más complejos o con estructuras alejadas de lo convencional.
En ese grupo aparecen el jazz moderno, la música clásica y algunos estilos del rock progresivo, caracterizados por cambios de ritmo, armonías elaboradas y composiciones que estimulan la atención y la flexibilidad mental.
La Inteligencia Artificial también detectó una fuerte afinidad por la música instrumental, sobre todo en momentos de estudio o trabajo. Al no tener letra y contar con climas sonoros más suaves, estos temas se asocian a una mayor concentración y a menos distracciones.
Otro dato llamativo es que las personas con perfiles más creativos no se limitan a un solo estilo. Suelen combinar géneros muy distintos, pasando del folklore de diferentes países al indie alternativo, una diversidad que coincide con mentes más abiertas al aprendizaje y a la innovación cultural.
De todos modos, la IA aclara que escuchar un género específico no vuelve a alguien más inteligente de forma automática. Lo que se refleja es una tendencia: quienes tienen curiosidad cultural buscan música que los desafíe, rompa esquemas y los saque de lo previsible. Esa exposición constante a sonidos variados puede funcionar como un entrenamiento mental, similar a leer autores distintos o aprender un nuevo idioma.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario