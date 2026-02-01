La IA reveló qué música escuchan las personas más inteligentes

La Inteligencia Artificial también detectó una fuerte afinidad por la música instrumental, sobre todo en momentos de estudio o trabajo. Al no tener letra y contar con climas sonoros más suaves, estos temas se asocian a una mayor concentración y a menos distracciones.

musica calle.jpg Escuchar música a altos volúmenes en la ciudad es uno de las causantes del zumbido

Otro dato llamativo es que las personas con perfiles más creativos no se limitan a un solo estilo. Suelen combinar géneros muy distintos, pasando del folklore de diferentes países al indie alternativo, una diversidad que coincide con mentes más abiertas al aprendizaje y a la innovación cultural.

De todos modos, la IA aclara que escuchar un género específico no vuelve a alguien más inteligente de forma automática. Lo que se refleja es una tendencia: quienes tienen curiosidad cultural buscan música que los desafíe, rompa esquemas y los saque de lo previsible. Esa exposición constante a sonidos variados puede funcionar como un entrenamiento mental, similar a leer autores distintos o aprender un nuevo idioma.