Se viene el Travel Sale 2025: lanzan promociones y cuotas sin interés para recuperar el turismo perdido
La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) impulsa el evento online del que participarán más de 100 agencias del sector.
La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) fijó las fechas del Travel Sale 2025 para la semana del 25 al 31 de agosto, durante la cual el público podrá acceder a promociones, descuentos y cuotas sin interés en pasajes, alojamientos y reservas de excursiones, entre otros servicios.
El Travel Sale fue lanzado hace 11 años con la intención de promover la digitalización de las empresas de turismo, y desde entonces es la excusa perfecta para aprovechar descuentos y hacer planes para las próximas vacaciones.
Tanto es así que el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, señaló que el Travel Sale "no sólo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja".
La edición 2025 llega con más de 100 compañías adheridas, que presentarán durante la última semana de agosto sus planes de financiación incluso de pasajes aéreos, algo que se había vuelto poco habitual de un tiempo a esta parte.
Incluso se espera el apoyo de los entes de turismo de provincias como Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, o del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por reactivar ese sector de la economía una vez fuera de temporada.
Qué empresas ofrecerán cuotas y promociones en el Travel Sale 2025
Estamos a mediados de agosto y Aerolíneas Argentinas ya empezó a ofrecer cuotas para sus vuelos de cabotaje, y la última semana del mes llegará con promociones aún más interesantes para el público local.
También estarán en período de gracia las firmas Europ Assistance y Axa Asistencia al Viajero, la empresa de alquiler de vehículos Hertz y la agencia de viajes Grupo 8, entre otros.
Los descuentos de esas empresas se podrán aplicar también en paquetes turísticos.
Como preparación a la semana del Travel Sale 2025 muchas compañías empezaron a ofrecer sorteos de experiencias turísticas no sólo en Argentina sino también en la región, que pueden revisarse en la web oficial del evento.
