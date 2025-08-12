Se viene el Travel Sale 2025: lanzan promociones y cuotas sin interés para recuperar el turismo perdido

Qué empresas ofrecerán cuotas y promociones en el Travel Sale 2025

Estamos a mediados de agosto y Aerolíneas Argentinas ya empezó a ofrecer cuotas para sus vuelos de cabotaje, y la última semana del mes llegará con promociones aún más interesantes para el público local.

También estarán en período de gracia las firmas Europ Assistance y Axa Asistencia al Viajero, la empresa de alquiler de vehículos Hertz y la agencia de viajes Grupo 8, entre otros.

Los descuentos de esas empresas se podrán aplicar también en paquetes turísticos.

Como preparación a la semana del Travel Sale 2025 muchas compañías empezaron a ofrecer sorteos de experiencias turísticas no sólo en Argentina sino también en la región, que pueden revisarse en la web oficial del evento.