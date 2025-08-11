Escapadas en Buenos Aires: el lugar en el que se comen los mejores pastelitos
Un pequeño paraíso rural que sorprende a quienes buscan relajarse y disfrutar de delicias caseras, llenar de sabor y tradición.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de esos sitios “poco conocidos” es un verdadero paraíso para los amantes de los pastelitos. En este pequeño pueblo, la tradición pastelera es el mayor atractivo: recetas familiares que pasan de generación en generación, masa crujiente, dulce de membrillo o batata y ese aroma irresistible que convierte cada bocado en una experiencia inolvidable.
Qué se puede hacer en Gouin
Gouin ofrece a sus visitantes una combinación única de atractivos históricos y gastronómicos, con una celebración especial que lo distingue: la Fiesta Nacional del Pastel.
El pueblo está adornado con construcciones centenarias que cuentan historias de tiempos pasados. La plaza de San Martín es el corazón del pueblo, rodeada de restaurantes rurales que ofrecen delicias como pastelitos y otros manjares típicos de la región. La capilla de San Agustín, con su arquitectura sencilla y encanto rural, es un punto de interés cultural.
Los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre en el camping Agreste, y explorar la Feria La Matera, que se celebra el segundo domingo de cada mes y ofrece productos locales y artesanías.
La historia de Gouin se remonta a 1907, cuando fue autorizado su nombre en honor a uno de los accionistas franceses de la compañía Inmobiliaria Franco Argentina, responsable de levantar la estación de tren que conectaba hasta Rosario.
El evento más destacado del año es la Fiesta Nacional del Pastel, celebrada desde 1995 durante la segunda semana de diciembre. Este festival no solo deleita a los asistentes con los más deliciosos dulces de la zona, sino que también ofrece música en vivo, muestras de danza y exhibiciones de destrezas criollas, creando un ambiente festivo y culturalmente enriquecedor.
Dónde queda Gouin
Ubicado a solo 11 kilómetros de Carmen de Areco, se destaca como un encantador pueblo rural y turístico en la provincia de Buenos Aires.
Cómo llegar a Gouin
Desde Buenos Aires, se puede llegar tomando la ruta Nacional N7 hasta el kilómetro 137, donde se encuentra el acceso. Los últimos 10 kilómetros son de tierra, permitiendo a los visitantes disfrutar del paisaje rural argentino en su máximo esplendor.
