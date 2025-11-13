Descubrí Uruguay 2026: el destino poco conocido para descansar y desconectar de la rutina

Dónde queda Villa Serrana

Este destino se encuentra en el departamento de Lavalleja, a poco más de dos horas de Montevideo y muy cerca de la ciudad de Minas. Rodeada de sierras y vegetación, Villa Serrana presenta un entorno silencioso y natural. Además, su amplia oferta gastronómica típica de la región conquista los paladares de hasta los más exigentes.