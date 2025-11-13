Descubrí Uruguay 2026: el destino poco conocido para descansar y desconectar de la rutina
Con menos de 100 habitantes y situado en el departamento de Lavalleja, este sitio es perfecto para conectar con la naturaleza. Los detalles en la nota.
Uruguay se consolida cada vez más como un destino imperdible para vacacionar dentro de Sudamérica. Su equilibrio entre naturaleza, tranquilidad y buena vida lo convierte en un país ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse de los grandes epicentros.
Entre sierras, bosques y paisajes que invitan al descanso, se encuentra Villa Serrana, un rincón encantador a pocos kilómetros de Montevideo que cautiva a los turistas con su atmósfera serena. Este sitio, con menos de 100 habitantes, esta situado en el departamento de Lavalleja.
Qué se puede hacer en Villa Serrana
Villa Serrana es uno de los pocos sitios charrúas que invita a disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Recorrer los senderos ubicados entre montes y arroyos es una de las actividades más elegidas, al igual que visitar la emblemática gruta del Padre Pío.
Uno de los puntos más visitados es el Salto del Penitente, un paraje donde las cascadas y formaciones rocosas crean un escenario perfecto para relajarse. Allí es posible andar a caballo, hacer caminatas al aire libre o disfrutar de la paz del lago o del Valle del Hilo de la Vida.
Dónde queda Villa Serrana
Este destino se encuentra en el departamento de Lavalleja, a poco más de dos horas de Montevideo y muy cerca de la ciudad de Minas. Rodeada de sierras y vegetación, Villa Serrana presenta un entorno silencioso y natural. Además, su amplia oferta gastronómica típica de la región conquista los paladares de hasta los más exigentes.
Cómo llegar a Villa Serrana
Llegar a Villa Serrana desde Montevideo es sencillo y se puede hacer de distintas maneras. Una alternativa práctica es tomar un ómnibus que se dirija hacia Melo, Treinta y Tres o Río Branco y descender en la parada del kilómetro 140 de la ruta 8. En caso de ir en auto particular, se debe seguir el mismo camino.
