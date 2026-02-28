Según la IA: estos son los errores que cometen las personas que se asumen super inteligentes

Por otra parte, citar datos, teorías o autores sin contexto puede parecer name-dropping, es decir, citar por citar para validar la propia opinión. La IA aclara que el verdadero conocimiento se nota cuando esos recursos se usan para enriquecer el diálogo, no para inflar el ego.

Finalmente, hacer sentir menos inteligentes a otros no es una estrategia para destacar, sino una señal de inseguridad y falta de empatía. En definitiva, la clave está en detectar cuándo se aporta valor auténtico a una conversación y cuándo solo se intenta sobresalir por encima del resto.