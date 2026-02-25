Alerta de la inteligencia artificial: las 3 carreras universitarias que no recomienda estudiar
La automatización avanza y pone en riesgo a distintas profesiones tradicionales. Descubrí cuáles son las tres áreas de estudio más afectadas según la IA.
Cada vez más tareas que antes requerían intervención humana hoy pueden ser realizadas por sistemas automatizados, algoritmos avanzados y plataformas digitales capaces de analizar grandes volúmenes de datos en segundos.
Este escenario genera un fuerte impacto en distintas profesiones y, en consecuencia, en la elección de carreras universitarias. Si bien ninguna formación pierde valor por completo, ciertos estudios advierten que algunas áreas tradicionales podrían tener menor proyección laboral en los próximos años si no se adaptan a las nuevas demandas tecnológicas.
Frente a este panorama, la IA identifica sectores donde la automatización ya está reemplazando tareas rutinarias y operativas, lo que obliga a repensar la formación académica y la especialización profesional.
Las tres carreras universitarias que la IA no recomienda estudiar
De acuerdo con análisis basados en tendencias de automatización y transformación digital, estas son algunas de las áreas que podrían verse más afectadas si no incorporan nuevas competencias tecnológicas:
1. Contabilidad y Auditoría
Gran parte de las tareas contables tradicionales, como la carga de datos, conciliaciones básicas y generación de reportes estándar, ya pueden realizarse mediante software especializado.
Esto reduce la demanda de profesionales dedicados exclusivamente a funciones operativas. Sin embargo, los contadores que se orienten hacia el análisis financiero estratégico, asesoramiento impositivo complejo o planificación empresarial seguirán siendo altamente valorados.
2. Administración de Empresas (nivel inicial o tareas operativas)
En los puestos junior, muchas funciones vinculadas a la gestión de datos, organización de agendas, seguimiento de procesos y elaboración de informes están siendo automatizadas.
Los sistemas de gestión empresarial y herramientas con IA pueden optimizar estas tareas con mayor rapidez y menor margen de error. Por eso, quienes estudien esta carrera deberán enfocarse en liderazgo, innovación, análisis de datos y transformación digital para destacarse.
3. Trabajo Administrativo y Secretarial
La digitalización de documentos, la automatización de agendas, los asistentes virtuales y las plataformas colaborativas reducen considerablemente la necesidad de tareas administrativas tradicionales.
Las funciones rutinarias son las más expuestas a la automatización, por lo que la clave estará en sumar habilidades en gestión tecnológica, coordinación estratégica y manejo de herramientas digitales avanzadas.
Es importante remarcar que estas tendencias no significan la desaparición total de estas profesiones, sino una transformación profunda. La historia demuestra que cada revolución tecnológica crea nuevos puestos de trabajo al mismo tiempo que modifica otros.
La recomendación no es evitar por completo estas carreras, sino entender que el mercado actual exige formación continua, adaptación y especialización. Quienes incorporen competencias digitales, pensamiento crítico y capacidad analítica tendrán mayores oportunidades en un entorno laboral cada vez más competitivo y tecnológico.
