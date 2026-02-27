Revelaciones de la inteligencia artificial: así es como se verá Buenos Aires en 100 años
La imaginación sobre el futuro siempre despierta curiosidad, pero ahora la IA se animó a proyectar cómo lucirá la Ciudad de Buenos Aires dentro de un siglo.
Según distintos modelos de IA, el territorio porteño podría transformarse en una metrópoli tecnológica, sostenible y completamente adaptada al cambio climático.
El ejercicio tuvo en cuenta variables como crecimiento urbano, avances tecnológicos, transición energética y resiliencia ambiental. El resultado: una ciudad que mantiene su identidad histórica, pero con un paisaje futurista que la vuelve casi irreconocible.
Así se verá Buenos Aires en 100 años
4 Un Obelisco renovado y más espacios verdes
El icónico Obelisco de Buenos Aires seguiría siendo el centro simbólico de la ciudad, pero con un entorno completamente rediseñado.
La IA proyecta:
-
Peatonalización total en la zona.
Un paso subterráneo inteligente para el tránsito.
Más parques y corredores verdes alrededor de la Avenida 9 de Julio.
Pantallas LED integradas en edificios para reemplazar carteles tradicionales.
La idea central es priorizar al peatón y reducir la contaminación visual y sonora.
Una ciudad preparada para el cambio climático
Dado el aumento del nivel del Río de la Plata, barrios como La Boca y Puerto Madero contarían con:
-
Defensas costeras masivas.
Sistemas de drenaje inteligentes.
Infraestructura elevada en zonas bajas.
Gestión hídrica automatizada.
La resiliencia climática sería el eje central del urbanismo porteño.
Rascacielos inteligentes y energía limpia
La arquitectura evolucionaría hacia un modelo de sostenibilidad vertical. Los edificios del futuro podrían:
-
Generar su propia energía solar y eólica.
Recolectar y reutilizar agua de lluvia.
Incorporar huertas en terrazas.
Integrar corredores biológicos para mitigar la isla de calor.
Las cúpulas históricas convivirían con estructuras de vidrio inteligente y materiales autorregenerativos.
Transporte autónomo y movilidad eléctrica
En 2126, la movilidad podría ser completamente autónoma y eléctrica:
-
Vehículos sin conductor.
Transporte público automatizado.
Carriles exclusivos para bicicletas.
Amplias zonas peatonales.
Posible convivencia con transporte aéreo urbano.
La reducción del ruido y del esmog sería una de las principales transformaciones.
Tecnología integrada a la vida diaria
La integración de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y realidad aumentada podría optimizar:
-
Seguridad urbana.
Gestión del tránsito.
Servicios públicos.
Eficiencia energética.
Buenos Aires también podría consolidarse como un centro de innovación en América Latina, con polos tecnológicos y ecosistemas de startups.
Desafíos y oportunidades
Entre los principales desafíos que la ciudad deberá enfrentar están:
-
Crecimiento demográfico.
Congestión urbana.
Cambio climático.
Inclusión social.
Sin embargo, la implementación de tecnologías sostenibles y una planificación estratégica podrían convertir a Buenos Aires en una ciudad más resiliente, innovadora y con mejor calidad de vida.
