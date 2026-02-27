Revelaciones de la inteligencia artificial: así es como se verá Buenos Aires en 100 años

Peatonalización total en la zona.

Un paso subterráneo inteligente para el tránsito.

Más parques y corredores verdes alrededor de la Avenida 9 de Julio.

Pantallas LED integradas en edificios para reemplazar carteles tradicionales.

La idea central es priorizar al peatón y reducir la contaminación visual y sonora.

Una ciudad preparada para el cambio climático

Dado el aumento del nivel del Río de la Plata, barrios como La Boca y Puerto Madero contarían con:

Defensas costeras masivas.

Sistemas de drenaje inteligentes.

Infraestructura elevada en zonas bajas.

Gestión hídrica automatizada.

La resiliencia climática sería el eje central del urbanismo porteño.

Rascacielos inteligentes y energía limpia

La arquitectura evolucionaría hacia un modelo de sostenibilidad vertical. Los edificios del futuro podrían:

Generar su propia energía solar y eólica.

Recolectar y reutilizar agua de lluvia.

Incorporar huertas en terrazas.

Integrar corredores biológicos para mitigar la isla de calor.

Las cúpulas históricas convivirían con estructuras de vidrio inteligente y materiales autorregenerativos.

Transporte autónomo y movilidad eléctrica

En 2126, la movilidad podría ser completamente autónoma y eléctrica:

Vehículos sin conductor.

Transporte público automatizado.

Carriles exclusivos para bicicletas.

Amplias zonas peatonales.

Posible convivencia con transporte aéreo urbano.

La reducción del ruido y del esmog sería una de las principales transformaciones.

Tecnología integrada a la vida diaria

La integración de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y realidad aumentada podría optimizar:

Seguridad urbana.

Gestión del tránsito.

Servicios públicos.

Eficiencia energética.

Buenos Aires también podría consolidarse como un centro de innovación en América Latina, con polos tecnológicos y ecosistemas de startups.

Desafíos y oportunidades

Entre los principales desafíos que la ciudad deberá enfrentar están:

Crecimiento demográfico.

Congestión urbana.

Cambio climático.

Inclusión social.

Sin embargo, la implementación de tecnologías sostenibles y una planificación estratégica podrían convertir a Buenos Aires en una ciudad más resiliente, innovadora y con mejor calidad de vida.