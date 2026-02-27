MinutoUno

Revelaciones de la inteligencia artificial: así es como se verá Buenos Aires en 100 años

Lifestyle

La imaginación sobre el futuro siempre despierta curiosidad, pero ahora la IA se animó a proyectar cómo lucirá la Ciudad de Buenos Aires dentro de un siglo.

Según distintos modelos de IA, el territorio porteño podría transformarse en una metrópoli tecnológica, sostenible y completamente adaptada al cambio climático.

El ejercicio tuvo en cuenta variables como crecimiento urbano, avances tecnológicos, transición energética y resiliencia ambiental. El resultado: una ciudad que mantiene su identidad histórica, pero con un paisaje futurista que la vuelve casi irreconocible.

4 Un Obelisco renovado y más espacios verdes

El icónico Obelisco de Buenos Aires seguiría siendo el centro simbólico de la ciudad, pero con un entorno completamente rediseñado.

La IA proyecta:

  • Peatonalización total en la zona.

  • Un paso subterráneo inteligente para el tránsito.

  • Más parques y corredores verdes alrededor de la Avenida 9 de Julio.

  • Pantallas LED integradas en edificios para reemplazar carteles tradicionales.

La idea central es priorizar al peatón y reducir la contaminación visual y sonora.

Una ciudad preparada para el cambio climático

Dado el aumento del nivel del Río de la Plata, barrios como La Boca y Puerto Madero contarían con:

  • Defensas costeras masivas.

  • Sistemas de drenaje inteligentes.

  • Infraestructura elevada en zonas bajas.

  • Gestión hídrica automatizada.

La resiliencia climática sería el eje central del urbanismo porteño.

Rascacielos inteligentes y energía limpia

La arquitectura evolucionaría hacia un modelo de sostenibilidad vertical. Los edificios del futuro podrían:

  • Generar su propia energía solar y eólica.

  • Recolectar y reutilizar agua de lluvia.

  • Incorporar huertas en terrazas.

  • Integrar corredores biológicos para mitigar la isla de calor.

Las cúpulas históricas convivirían con estructuras de vidrio inteligente y materiales autorregenerativos.

Transporte autónomo y movilidad eléctrica

En 2126, la movilidad podría ser completamente autónoma y eléctrica:

  • Vehículos sin conductor.

  • Transporte público automatizado.

  • Carriles exclusivos para bicicletas.

  • Amplias zonas peatonales.

  • Posible convivencia con transporte aéreo urbano.

La reducción del ruido y del esmog sería una de las principales transformaciones.

Tecnología integrada a la vida diaria

La integración de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y realidad aumentada podría optimizar:

  • Seguridad urbana.

  • Gestión del tránsito.

  • Servicios públicos.

  • Eficiencia energética.

Buenos Aires también podría consolidarse como un centro de innovación en América Latina, con polos tecnológicos y ecosistemas de startups.

Desafíos y oportunidades

Entre los principales desafíos que la ciudad deberá enfrentar están:

  • Crecimiento demográfico.

  • Congestión urbana.

  • Cambio climático.

  • Inclusión social.

Sin embargo, la implementación de tecnologías sostenibles y una planificación estratégica podrían convertir a Buenos Aires en una ciudad más resiliente, innovadora y con mejor calidad de vida.

