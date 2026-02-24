La inteligencia artificial destacó los mejores 50 documentales de Netflix
La inteligencia artificial estudió críticas y repercusión cultural para descubrir cuáles son los documentales más destacados en Netflix.
La inteligencia artificial analizó todo el catálogo de Netflix para seleccionar los 50 documentales más destacados, ideales para disfrutar online. El ranking considera popularidad, relevancia temática, innovación narrativa e impacto cultural.
Gracias a este estudio, es posible descubrir títulos que marcaron un antes y un después en la historia del streaming, desde documentales de naturaleza, true crime y biografías, hasta producciones sobre temas sociales y políticos. Con la ayuda de la inteligencia artificial, mirar Netflix se vuelve mucho más fácil y rápido.
Los 50 mejores documentales de Netflix según la IA
La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó el catálogo de Netflix para seleccionar los 50 documentales más influyentes y aclamados de la plataforma. El ranking considera no solo la popularidad, sino también la relevancia temática, la innovación narrativa, el impacto cultural y las reseñas de público y críticos.
La IA eligió títulos que van desde historias que desafían la mente hasta retratos íntimos que conmueven, incluyendo true crime, documentales de naturaleza, biografías inspiradoras y producciones sobre temas sociales y políticos, ofreciendo así una mirada más profunda y completa del mundo que nos rodea.
Estos son algunos de los mejores 50 documentales de Netflix según la selección de la inteligencia artificial:
- 13th
- American Factory
- My Octopus Teacher
- Crip Camp
- Disclosure
- The Social Dilemma
- Becoming
- Miss Americana
- High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America
- Athlete A
- Chasing Coral
- Icarus
- Making a Murderer
- Our Planet
- Planet Earth II (licenciado en Netflix)
- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
- Knock Down the House
- The Death and Life of Marsha P. Johnson
- Abstract: The Art of Design
- Chef's Table
- Wild Wild Country
- Evil Genius
- Tiger King: Murder, Mayhem and Madness
- The Keepers
- Amanda Knox
- Casting JonBenét
- Jim & Andy: The Great Beyond
- What Happened, Miss Simone?
- Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese
- Quincy
- Homecoming: A Film by Beyoncé
- Gaga: Five Foot Two
- Twenty Feet from Stardom
- Rising Phoenix
- The Last Dance
- Jeffrey Epstein: Filthy Rich
- Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer
- Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal
- Neymar: The Perfect Chaos
- Naomi Osaka
- Sr.
- Descendant
- The Elephant Whisperers
- Pamela, a Love Story
- Stutz
- Vermeer: Beyond Time
- Blackpink: Light Up the Sky
- Money Heist: The Phenomenon
- Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado
- Dolly Parton: Here I Am
