La pregunta difícil de responder en la era digital, según la inteligencia artificial

El futuro no dependerá de lo que hagan las máquinas, sino de cómo decidamos usarlas. La IA sostiene que la gran prueba ética de nuestro tiempo será encontrar un equilibrio: aprovechar los beneficios de la digitalización sin dejar que el pensamiento humano quede en pausa. Porque el peligro real no es que la tecnología piense por nosotros, sino que nos acostumbremos a no pensar.