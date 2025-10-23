La IA reveló cuál es la aplicación que vuelve lento el celular
La inteligencia artificial reveló un truco simple y rápido que permite recuperar la velocidad del celular en cuestión de minutos.
La inteligencia artificial detectó, en muchos casos, la lentitud se debe a ciertas aplicaciones y funciones del sistema que consumen demasiados recursos. Entre estas, las animaciones del sistema son las principales culpables, ya que, aunque hacen que la interfaz se vea más fluida y atractiva, sobrecargan la memoria y afectan el rendimiento, sobre todo en celulares de gama media o baja.
Por suerte, existen trucos simples y rápidos que permiten recuperar la velocidad del smartphone sin ser un experto y sin gastar dinero.
Cuál es la aplicación que ralentiza tu celular según la IA
Según la IA, las animaciones del sistema (los efectos que se activan al abrir, cerrar o cambiar entre aplicaciones) son las responsables de gran parte de la lentitud. Para optimizar el rendimiento, se pueden desactivar estas animaciones siguiendo unos pocos pasos muy sencillos:
- Abrí Ajustes o Configuración en tu celular.
- Buscá la opción “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”.
- Tocá repetidamente el “Número de compilación” hasta que aparezca el mensaje “¡Ahora sos desarrollador!”, lo que habilita opciones avanzadas.
- Regresá al menú principal de Ajustes y entrá en “Opciones de desarrollador”.
- Localizá la sección “Dibujo”, donde se encuentran los controles de animación.
- Revisá y ajustá las tres opciones disponibles: Escala de animación, Escala de transición de animación y Escala de duración del animador.
- Seleccioná “Animación desactivada” o “0.5x”, reduciendo así el consumo de recursos y acelerando la respuesta del teléfono.
Además, la IA recomienda mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas, ya que las nuevas versiones suelen corregir errores y optimizar el rendimiento.
También sugiere realizar un escaneo en busca de virus o software malicioso, que puede ser otra causa de la lentitud. Si después de aplicar todos estos pasos el celular sigue funcionando lento, la última alternativa es realizar un restablecimiento de fábrica, que devuelve al dispositivo su rendimiento original aunque elimine aplicaciones, fotos y datos.
Con estos simples ajustes, tu celular puede recuperar velocidad, mejorar la respuesta al tocar la pantalla y extender su vida útil sin necesidad de gastar en reparaciones.
