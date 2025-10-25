¿Una nave nodriza extraterrestre se acerca al Sistema Solar? Sorprendente revelación de la NASA y astrónomos
En redes sociales, la entidad reveló que están haciendo el "seguimiento del misterioso objeto 3IATLAS". Enterate los detalles acá.
En las últimas horas, la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE. UU.) reveló que están haciendo el seguimiento del "misterioso objeto 3IATLAS", en lo que podría significar un hallazgo histórico: los especialistas creen que podría tratarse de una nave nodriza de extraterrestres que se está acercando al Sistema Solar.
En este sentido, detallaron: "El astrónomo de Harvard Avi Loeb lidera un esfuerzo global con la NASA y la Red Internacional de Advertencia de Asteroides (IAWN) para monitorear un objeto interestelar inusual llamado 3I/ATLAS, un cuerpo colosal miles de veces más grande que cualquier visitante conocido de más allá de nuestro Sistema Solar".
"¿Qué lo hace extraordinario?", preguntaron retóricamente desde la entidad, revelando punto por punto: "Tamaño masivo y velocidad extrema; nube de gas rica en níquel con poca agua; un extraño chorro apuntando directamente al Sol; una trayectoria de vuelo que se alinea con la fuente de la señal “¡Guau!” de 1977: un posible indicio de origen inteligente".
Seguidamente, indicaron: "Loeb incluso sugiere que podría ser una 'nave nodriza' extraterrestre, no solo una roca".
Finalmente, informaron que "la campaña IAWN seguirá a 3I/ATLAS desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, con su aproximación más cercana el 19 de diciembre de 2025: una oportunidad única en la vida de estudiar lo que puede ser el objeto más misterioso que jamás haya ingresado a nuestro Sistema Solar".
El fenómeno que alertó a la NASA y podría dejar a la región sin comunicación
La NASA emitió una alerta mundial por un fenómeno geomagnético que podría afectar al hemisferio sur. La abolladura magnética podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de comunicación por el incremento de la radiación cósmica.
La AMAS (Anomalía Magnética del Atlántico Sur) podría permitir que las partículas solares y cósmicas penetren en la atmósfera. Además de Argentina, podría afectar otros países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.
La AMAS fue detectada por primera vez en la década del 1950. En la misma línea, sucede que el campo magnético terrestre es más débil en el Atlántico Sur.
El campo magnético es el encargado de proteger de forma natural la Tierra contra las partículas solares y radiación cósmica.
Según la NASA, la AMAS podría afectar tanto en el espacio como en el Planeta Tierra.
En el espacio:
- Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.
- GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación
En la Tierra:
- Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.
