¿Una nave nodriza extraterrestre se acerca al Sistema Solar? Sorprendente revelación de la NASA y astrónomos

El fenómeno que alertó a la NASA y podría dejar a la región sin comunicación

La NASA emitió una alerta mundial por un fenómeno geomagnético que podría afectar al hemisferio sur. La abolladura magnética podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de comunicación por el incremento de la radiación cósmica.

La AMAS (Anomalía Magnética del Atlántico Sur) podría permitir que las partículas solares y cósmicas penetren en la atmósfera. Además de Argentina, podría afectar otros países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.

La AMAS fue detectada por primera vez en la década del 1950. En la misma línea, sucede que el campo magnético terrestre es más débil en el Atlántico Sur.

El campo magnético es el encargado de proteger de forma natural la Tierra contra las partículas solares y radiación cósmica.

Según la NASA, la AMAS podría afectar tanto en el espacio como en el Planeta Tierra.

En el espacio:

Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.

GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación

En la Tierra:

Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.

