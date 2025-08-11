Signos del zodiaco: el profundo dolor de los signos que sufrirán una traición en agosto
La temporada de Leo traerá energía intensa y movimientos inesperados para algunos signos. Tres de ellos podrían enfrentar una traición que pondrá a prueba su fortaleza emocional.
La temporada de Leo 2025, que se extiende hasta el 22 de agosto, está marcada por una energía vibrante y transformadora. Para la astrología, este periodo suele sacar a la luz tanto las fortalezas como las debilidades, y en algunos casos, también revelar verdades incómodas.
No todo será brillo y reconocimiento: algunos signos enfrentarán situaciones desafiantes, especialmente vinculadas a la confianza. Las traiciones —ya sean en el plano personal o profesional— podrían aparecer como un golpe inesperado que obligue a replantear vínculos y estrategias.
Este tipo de experiencias, aunque dolorosas, también pueden convertirse en oportunidades para reforzar la intuición y aprender a elegir mejor las personas con las que uno se rodea. Mantener los ojos abiertos y evitar confiar ciegamente será clave para atravesar esta etapa con la menor cantidad de heridas posibles.
Los signos que sufrirán una traición
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Conocido por su gran intuición, Escorpio suele detectar cuando algo no está bien. Sin embargo, durante esta temporada podría recibir un golpe inesperado: una traición que no vio venir. La energía leonina, cargada de competitividad, podría despertar envidias en su entorno. La recomendación es apoyarse en su círculo íntimo y desconfiar de quienes ya le generaban dudas.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
La estabilidad que Tauro construye con paciencia podría verse afectada. Un quiebre de confianza, proveniente de alguien cercano, le causará un profundo malestar. Aunque este signo también podría vivir momentos positivos en este periodo, deberá revisar acuerdos y promesas para evitar que lo tomen por sorpresa.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Siendo el opuesto complementario de Leo, Acuario vivirá tensiones especiales este mes. Una traición, motivada por diferencias de valores o intereses ocultos, podría romper una relación valiosa. Este signo deberá aprender que la transparencia no siempre es correspondida y que proteger cierta información puede ser una forma de autocuidado.
