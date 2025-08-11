Signos del zodiaco: el profundo dolor de los signos que sufrirán una traición en agosto

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad que Tauro construye con paciencia podría verse afectada. Un quiebre de confianza, proveniente de alguien cercano, le causará un profundo malestar. Aunque este signo también podría vivir momentos positivos en este periodo, deberá revisar acuerdos y promesas para evitar que lo tomen por sorpresa.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Siendo el opuesto complementario de Leo, Acuario vivirá tensiones especiales este mes. Una traición, motivada por diferencias de valores o intereses ocultos, podría romper una relación valiosa. Este signo deberá aprender que la transparencia no siempre es correspondida y que proteger cierta información puede ser una forma de autocuidado.