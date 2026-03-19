Sillones en liquidación: en qué supermercados encontrar estas promociones

Entre las opciones destacadas figuran:

Sillón Masajeador Sofá Moebius Fleet: 16% off a $1.499.999, antes $1.799.999 (6 cuotas sin interés)

Sillón 2 Cuerpos Asia Lino Azul: 36% off a $449.999, antes $710.000 (pago en una cuota)

SOFA.RAR Dobelt Piedra: 35% off a $2.228.125, antes $3.427.885 (12 cuotas sin interés)

Sillón Masajeador Icon X: 33% off a $2.579.999, antes $3.899.999 (6 cuotas sin interés)

La línea Iconik de SOFA.RAR presenta tres colores diferentes (verde, ladrillo y crema) con 34% de descuento. El precio final se ubica en $1.734.062,50, con financiamiento en 12 cuotas sin interés.

Los descuentos disponibles en Coto

La cadena argentina despliega ofertas con doble beneficio para miembros de Comunidad Coto: 20% de descuento adicional en pago único, sumado a la posibilidad de financiar en 12 cuotas sin interés.

Los productos de la marca HOME STUDIO concentran el 100% de las promociones. El Sillón tipo huevo beige marca el ticket más alto: $331.199,20 con descuento Comunidad, frente a $413.999 de precio regular.

El detalle completo de ofertas en Coto: