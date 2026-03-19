Sillones en liquidación: en qué supermercados encontrar estas promociones
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los asientos que vas a utlizar día a día en tu living.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Ofertas en sillones con descuentos que llegan hasta el 63% irrumpen en las principales cadenas de supermercados del país. Carrefour y Coto despliegan promociones agresivas en muebles para el hogar, combinando rebajas con planes de financiamiento extendido.
La estrategia comercial incluye opciones de pago en hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del modelo y la cadena.
Los descuentos disponibles en Carrefour
El Sillón Masajeador Wolke Plegable Z1 lidera las promociones con un 63% de descuento, pasando de $1.099.999 a $399.999. Se puede financiar en 6 cuotas sin interés.
Los modelos de la marca SOFA.RAR dominan el catálogo con rebajas del 34% y 35%. El Teddy Modular en sus tres variantes de color (rosado, plomo y verde vintage) se ofrece a $3.342.187,50, frente a su precio regular de $5.141.827.
Entre las opciones destacadas figuran:
- Sillón Masajeador Sofá Moebius Fleet: 16% off a $1.499.999, antes $1.799.999 (6 cuotas sin interés)
- Sillón 2 Cuerpos Asia Lino Azul: 36% off a $449.999, antes $710.000 (pago en una cuota)
- SOFA.RAR Dobelt Piedra: 35% off a $2.228.125, antes $3.427.885 (12 cuotas sin interés)
- Sillón Masajeador Icon X: 33% off a $2.579.999, antes $3.899.999 (6 cuotas sin interés)
La línea Iconik de SOFA.RAR presenta tres colores diferentes (verde, ladrillo y crema) con 34% de descuento. El precio final se ubica en $1.734.062,50, con financiamiento en 12 cuotas sin interés.
Los descuentos disponibles en Coto
La cadena argentina despliega ofertas con doble beneficio para miembros de Comunidad Coto: 20% de descuento adicional en pago único, sumado a la posibilidad de financiar en 12 cuotas sin interés.
Los productos de la marca HOME STUDIO concentran el 100% de las promociones. El Sillón tipo huevo beige marca el ticket más alto: $331.199,20 con descuento Comunidad, frente a $413.999 de precio regular.
El detalle completo de ofertas en Coto:
- Sillón mecedora HOME STUDIO beige: 20% off en 1 pago a $194.399,20, antes $242.999 (12 cuotas sin interés de $20.249,92)
- Sillón tipo huevo beige: 20% off en 1 pago a $331.199,20, antes $413.999 (12 cuotas sin interés de $34.499,92)
- Sillón nido gris: 20% off en 1 pago a $215.999,20, antes $269.999 (12 cuotas sin interés de $22.499,92)
- Sillón Du-109 negro: 50% off a $87.499,50, antes $174.999
- Sillón mecedor gris con almohadón: 20% off en 1 pago a $191.999,20, antes $239.999 (12 cuotas sin interés de $19.999,92)
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