Todas las promos de Cuenta DNI en mayo: cómo ahorrar casi $150.000
La billetera digital del Banco Provincia renovó sus beneficios para este mes. Conocé el listado completo de los descuentos de Cuenta DNI rubro por rubro.
El mes de mayo llega con excelentes noticias para los miles de usuarios de Cuenta DNI. La reconocida billetera digital del Banco Provincia volvió a presentar un amplio abanico de promociones estratégicas pensadas para aliviar el bolsillo frente a los consumos cotidianos.
Según los cálculos oficiales de la entidad, una persona que aproveche al máximo todas las ofertas exclusivas de Cuenta DNI puede alcanzar un ahorro de casi $150.000 mensuales. Cabe destacar que esta impactante cifra base ni siquiera contempla los beneficios adicionales en supermercados, librerías y perfumerías, los cuales potencian el margen de ahorro al no poseer tope de reintegro.
IMPORTANTE: El banco del gobierno de Axel Kicillof activó un ahorro en Cuenta DNI para mayo
Vuelven las cuotas sin interés a Cuenta DNI
La gran novedad que presenta la aplicación para este mes de mayo es el esperado regreso de la financiación. Los usuarios que utilicen el beneficio NFC para realizar pagos sin contacto (vinculando sus tarjetas de crédito a la billetera), podrán acceder a hasta 3 cuotas sin interés. Es importante tener en cuenta que este beneficio aplica exclusivamente para pagos en comercios que no pertenezcan al rubro de alimentos.
Una por una: todas las promos de Cuenta DNI en mayo
Para planificar inteligentemente las compras semanales y maximizar el rendimiento del dinero, a continuación detallamos el listado completo de los reintegros que ofrece Cuenta DNI durante todo el mes:
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Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona (se alcanza con un ticket de $25.000).
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope asciende a $6.000 por semana y por persona (se alcanza gastando $15.000).
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana (se alcanza con $15.000 en consumos).
Gastronomía: 25% de ahorro exclusivo los días sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana (se alcanza con $32.000 de gasto).
FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. Tope de $8.000 semanal (se alcanza gastando $32.000). Aclaración vital: este beneficio no aplica para la carga de combustibles.
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Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 mensual (se alcanza con $50.000 en consumos a lo largo del mes).
Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.
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Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.
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Especial Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 por persona durante la vigencia de la promoción.
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