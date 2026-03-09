Sin jabón ni detergente: el truco casero para terminar con el olor a ajo de las manos
Un truco casero con acero inoxidable permite eliminar el olor a ajo de las manos en segundos, sin usar jabón especial ni productos extra en la cocina.
Un truco casero muy simple puede ayudar a eliminar el olor a ajo en las manos, un problema común después de cocinar. Este método no requiere jabones especiales ni cremas, ya que utiliza acero inoxidable y agua corriente.
La técnica consiste en frotar las manos sobre una superficie de acero inoxidable, como una cuchara o la bacha de la cocina, mientras corre el agua. Según quienes aplican este truco casero para sacar el olor a ajo, el contacto con el metal ayuda a neutralizar el aroma fuerte sin necesidad de usar productos adicionales.
Cómo eliminar el olor a ajo de las manos
El truco casero del acero inoxidable se volvió muy popular para eliminar el olor a ajo de las manos después de cocinar. La técnica no requiere jabones especiales ni productos de limpieza, ya que utiliza un elemento que suele estar en cualquier cocina: el acero inoxidable.
El método consiste en aprovechar objetos comunes, como una cuchara, un cuchillo o incluso la canilla de la bacha, que también están hechos con este material. Al frotar las manos sobre esa superficie mientras corre el agua, el olor a ajo suele reducirse rápidamente. Este es el paso a paso para aplicar este truco casero:
- Abrir la canilla y colocar las manos bajo agua fría.
- Tomar una cuchara o utensilio de acero inoxidable, o usar directamente el grifo de la bacha.
- Frotar las palmas y los dedos contra el metal durante 20 a 30 segundos.
- Enjuagar bien las manos y secarlas con una toalla limpia.
La explicación está en la química del ajo. Al cortarlo se liberan compuestos sulfurados, responsables del aroma intenso que queda en la piel. El acero inoxidable ayuda a transferir esas partículas desde la piel hacia la superficie metálica, lo que reduce el olor.
Si no hay acero inoxidable a mano, existen otros trucos caseros para sacar el olor a ajo que también pueden ayudar:
- Jugo de limón, que neutraliza aromas fuertes.
- Bicarbonato con agua, formando una pasta suave.
- Café molido o sal fina, que ayudan a arrastrar residuos olorosos.
Para evitar que el aroma quede impregnado en las manos, muchos cocineros recomiendan usar guantes descartables al picar ajo y lavar rápidamente tabla, cuchillos y utensilios después de utilizarlos.
