Sin jabón ni detergente: el truco casero para terminar con el olor a ajo de las manos

Si no hay acero inoxidable a mano, existen otros trucos caseros para sacar el olor a ajo que también pueden ayudar:

Jugo de limón , que neutraliza aromas fuertes.

, que neutraliza aromas fuertes. Bicarbonato con agua , formando una pasta suave.

, formando una pasta suave. Café molido o sal fina, que ayudan a arrastrar residuos olorosos.

Para evitar que el aroma quede impregnado en las manos, muchos cocineros recomiendan usar guantes descartables al picar ajo y lavar rápidamente tabla, cuchillos y utensilios después de utilizarlos.