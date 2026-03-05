Los motivos por los que las zapatillas hacen ruido al caminar

El factor determinante fue el diseño de la suela. Cuando los bloques eran lisos, los pulsos aparecían de forma desordenada y no generaban ruido. En cambio, las estrías paralelas, típicas del calzado deportivo, forzaban una sincronización desde la parte trasera hacia adelante. Esa coordinación entre el patrón del dibujo y la vibración propia del material explica por qué el chirrido tiene un tono tan definido y reconocible.

El alcance que podría llegar a tener este nuevo estudio

El descubrimiento va mucho más allá del ruido de una suela. Este avance en el estudio de la fricción abre la puerta a rediseñar neumáticos, prótesis y distintos tipos de maquinaria con el objetivo de reducir el desgaste y ruido.

Incluso aporta una base teórica para analizar fallas geológicas, ya que los bordes de las rocas presentan comportamientos similares en sus puntos de contacto. Comprender y eventualmente controlar estos mecanismos permitiría ajustar de manera precisa el comportamiento de la fricción en múltiples aplicaciones industriales y científicas.

Durante los ensayos también se detectaron breves destellos eléctricos en la zona de roce. Este fenómeno, conocido como tribocarga, confirma que durante el deslizamiento se separan y acumulan cargas eléctricas intensas.

Aún se investiga cómo interactúan estas descargas con la dinámica mecánica del contacto, un interrogante clave para seguir profundizando en el vínculo entre electricidad y movimiento.