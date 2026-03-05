Los motivos por los que las zapatillas hacen ruido al caminar
Un estudio de Harvard reveló que el clásico chirrido del calzado tiene origen en microondas y cargas eléctricas. Mirá el truco casero para frenarlo.
El chirrido de las zapatillas tiene base científica y hasta puede inspirar algún truco casero para evitarlo. Un estudio de Harvard determinó que el ruido surge por ondas microscópicas y pequeñas descargas eléctricas que se generan al rozar la suela con el piso.
Aunque durante años se explicó por el efecto stick-slip y las ondas de Schallamach, una investigación publicada en Nature logró demostrar qué ocurre realmente en el contacto en movimiento, con aportes clave para la ingeniería de materiales y el estudio de sismos.
La razón por las qué las zapatillas hacen ruido al caminar
En condiciones de laboratorio, los investigadores analizaron una zapatilla de básquet Nike CU3503-100, deslizándola sobre una placa de vidrio a una velocidad de un metro por segundo, el punto exacto en el que aparece el característico chirrido.
Mediante un sistema de reflexión interna total, lograron atrapar fotones dentro del cristal y, con cámaras ultrarrápidas, observar en detalle los puntos reales de contacto entre la goma y el vidrio, cuadro por cuadro.
Las imágenes revelaron que la suela no se mueve de manera uniforme. En realidad, se generan pequeños pulsos de apertura que avanzan a casi 300 kilómetros por hora. Cada uno despega la goma apenas una fracción de milímetro, pero para que el deslizamiento sea continuo se producen miles de estos pulsos por segundo, concentrando el sonido en una frecuencia cercana a los 4.800 hercios.
El factor determinante fue el diseño de la suela. Cuando los bloques eran lisos, los pulsos aparecían de forma desordenada y no generaban ruido. En cambio, las estrías paralelas, típicas del calzado deportivo, forzaban una sincronización desde la parte trasera hacia adelante. Esa coordinación entre el patrón del dibujo y la vibración propia del material explica por qué el chirrido tiene un tono tan definido y reconocible.
El alcance que podría llegar a tener este nuevo estudio
El descubrimiento va mucho más allá del ruido de una suela. Este avance en el estudio de la fricción abre la puerta a rediseñar neumáticos, prótesis y distintos tipos de maquinaria con el objetivo de reducir el desgaste y ruido.
Incluso aporta una base teórica para analizar fallas geológicas, ya que los bordes de las rocas presentan comportamientos similares en sus puntos de contacto. Comprender y eventualmente controlar estos mecanismos permitiría ajustar de manera precisa el comportamiento de la fricción en múltiples aplicaciones industriales y científicas.
Durante los ensayos también se detectaron breves destellos eléctricos en la zona de roce. Este fenómeno, conocido como tribocarga, confirma que durante el deslizamiento se separan y acumulan cargas eléctricas intensas.
Aún se investiga cómo interactúan estas descargas con la dinámica mecánica del contacto, un interrogante clave para seguir profundizando en el vínculo entre electricidad y movimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario