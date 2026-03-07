Truco casero: las claves para preparar un repelente con espiral, alcohol y clavos de olor

Otro aspecto valorado es el aroma de los clavos de olor, que suele ser más suave y tolerable que el olor penetrante del insecticida tradicional al quemarse. El perfume especiado funciona como complemento del efecto repelente, ayudando a mantener a raya a los mosquitos sin impregnar la casa con un olor químico intenso. Para muchos, esa combinación entre practicidad y fragancia más amigable es lo que explica la popularidad del método.

Sin embargo, no todo es ventaja. Los componentes del espiral están formulados para liberarse mediante combustión, por lo que su uso en formato líquido implica manipular sustancias químicas que no fueron diseñadas para el contacto directo.

Por eso, es fundamental no aplicar la mezcla sobre la piel, evitar rociar superficies donde jueguen chicos o circulen mascotas y guardar el frasco fuera de su alcance. Ante cualquier síntoma de irritación, alergia o malestar vinculado a la salud, lo indicado es suspender el uso y consultar cuanto antes con un profesional.