Truco casero: las claves para preparar un repelente con espiral, alcohol y clavos de olor
Con este truco casero podés preparar un repelente sin humo, económico y efectivo: receta paso a paso, beneficios y cuidados clave a considerar.
El truco casero que mezcla espirales antimosquitos, alcohol y clavos de olor empezó a ganar popularidad en Argentina con la llegada del calor y la invasión de mosquitos en patios y balcones. La propuesta se volvió viral en redes sociales porque utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir, ideales para quienes buscan una alternativa accesible.
La preparación consiste en desmenuzar un espiral antimosquitos, colocarlo en un recipiente y cubrirlo con alcohol etílico, sumando varios clavos de olor enteros.
Con el paso del tiempo, los componentes se integran y generan un líquido aromático con presunta acción repelente. Después de dejar reposar alrededor de una hora, se cuela la mezcla y se pasa el resultado a un atomizador para aplicar en distintos ambientes del hogar.
Ventajas frente al uso tradicional del espiral
Como alternativa doméstica, este método suma puntos por su practicidad y bajo costo. Al transformar el espiral antimosquitos en una preparación líquida, se elimina la combustión y, con ella, el humo característico que puede resultar molesto o irritante.
Esto lo vuelve una opción interesante para ambientes cerrados, departamentos chicos o situaciones donde haya personas con problemas respiratorios o sensibilidad al humo. Además, al no requerir fuego, reduce el riesgo de accidentes vinculados a brasas o caídas del espiral encendido.
Otro aspecto valorado es el aroma de los clavos de olor, que suele ser más suave y tolerable que el olor penetrante del insecticida tradicional al quemarse. El perfume especiado funciona como complemento del efecto repelente, ayudando a mantener a raya a los mosquitos sin impregnar la casa con un olor químico intenso. Para muchos, esa combinación entre practicidad y fragancia más amigable es lo que explica la popularidad del método.
Sin embargo, no todo es ventaja. Los componentes del espiral están formulados para liberarse mediante combustión, por lo que su uso en formato líquido implica manipular sustancias químicas que no fueron diseñadas para el contacto directo.
Por eso, es fundamental no aplicar la mezcla sobre la piel, evitar rociar superficies donde jueguen chicos o circulen mascotas y guardar el frasco fuera de su alcance. Ante cualquier síntoma de irritación, alergia o malestar vinculado a la salud, lo indicado es suspender el uso y consultar cuanto antes con un profesional.
