El truco casero infalible para lograr un asado tierno, rico y sorprender a todos
Con este truco casero simple y efectivo podés lograr un asado bien tierno en la parrilla, sin secretos raros ni vueltas innecesarias.
Con este truco casero bien aplicado, conseguir un asado tierno en la parrilla deja de ser cuestión de suerte y pasa a depender de la técnica. No alcanza solo con buen fuego: hay detalles clave que marcan la diferencia. Este método en 7 pasos reúne elecciones simples que cualquier asador puede implementar en casa para potenciar la jugosidad y lograr una carne más tierna.
Sin complicar la preparación ni convertir el ritual del asado en una ciencia imposible.
Cómo hacer para preparar un asado tierno
Para que el asado tierno no sea cuestión de suerte sino de método, hay que cuidar cada etapa del proceso. Desde la elección del corte hasta el momento de servir, todo suma para potenciar la jugosidad, el sabor y la textura final en la parrilla. Acá el paso a paso:
- Elegí el corte adecuado: Buscá carnes con buena infiltración de grasa como vacío, tapa de cuadril o bife angosto. Evitá piezas demasiado magras porque tienden a secarse y endurecerse.
- Dejá la carne a temperatura ambiente: Sacala de la heladera al menos 20 minutos antes de cocinarla. Esto permite una cocción pareja y evita que se contraiga bruscamente al tocar el fuego.
- Salá en el momento justo: Usá sal gruesa o sal parrillera inmediatamente antes de poner la carne en la parrilla. No la sales con demasiada anticipación para no alterar la textura.
- Prepará bien la parrilla: Organizá una zona de calor fuerte y otra de calor moderado. Esta combinación es clave para controlar la cocción sin arrebatar la carne.
- Sellá primero, cociná después: Marcá la pieza a fuego intenso para cerrar los jugos y luego movela al sector de menor temperatura para que se cocine de manera lenta y uniforme.
- Controlá el punto de cocción: Si podés, usá un termómetro de cocina: entre 52 y 55 ºC para un punto jugoso; alrededor de 60 ºC si lo preferís más cocido. No pinches la carne con tenedor para no perder jugos.
- Respetá el reposo: Una vez retirada del fuego, dejá descansar la carne entre 8 y 12 minutos, cubierta con papel aluminio. Esto permite que los jugos internos se redistribuyan.
- Cortá contra la fibra: Este detalle mejora notablemente la textura y facilita la masticación, logrando un resultado más tierno en cada porción.
Siguiendo estos pasos, el ritual del asado se convierte en una técnica afinada. Paciencia, fuego controlado y buenos cortes: la fórmula infalible para un resultado que se corta con cuchara.
