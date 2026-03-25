Supermercado lanzó promociones únicas: cómo ahorrar hasta 30% en alimentos y tecnología en marzo de 2026
Aprovechá las ofertas exclusivas en supermercados COTO durante todo el mes de marzo. Conocé los beneficios con Cuenta DNI, tarjetas de crédito y más reintegros.
Llenar el changuito a esta altura del mes parece una utopía, pero en COTO es más fácil gracias a cientos de productos con descuentos de hasta 30%. Desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza, perfumería y tecnología, las ofertas están disponibles en sucursales y en COTO Digital, con beneficios extra según el medio de pago y promociones exclusivas para la Comunidad COTO.
Todas las promociones se encuentran en los catálogos semanales de COTO, que pueden consultarse en su sitio web oficial y en la app COTO Digital. Las ofertas son válidas hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta agotar stock, y aplican tanto en tiendas de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe, como en la plataforma online.
Las ofertas imperdibles de Coto
Durante marzo, COTO ofrece descuentos, reintegros y facilidades de pago, que cambian según el día y la forma de abonar. Estas son las principales alternativas:
Descuentos por día de la semana
- Martes: 20% de reintegro en el total de la compra usando tarjetas de débito o crédito de bancos seleccionados. Sin límite de reintegro, válido en la mayoría de productos de almacén, frescos y perfumería.
- Jueves: 30% de descuento directo en línea de caja pagando con tarjetas Visa “contactless”. Algunas bebidas y productos de almacén quedan excluidos, pero no hay tope de ahorro.
Ofertas por categoría
- Alimentos y bebidas: hasta 30% de descuento en productos como carnes, lácteos, panificados y bebidas sin alcohol. Incluye frutas y verduras de temporada con precios especiales en packs familiares.
- Limpieza y perfumería: ahorros de hasta 25% en artículos de limpieza, cuidado personal y perfumería, con opción de 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
- Tecnología y electrodomésticos: promociones en pequeños electrodomésticos, ventiladores y calefactores, con financiación de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos extras en compras online.
Beneficios para jubilados y socios Comunidad COTO
- Jubilados y pensionados: reciben descuentos especiales al pagar con la tarjeta donde cobran sus haberes, con reintegros de hasta 20% en fechas determinadas.
- Socios de la Comunidad COTO: disfrutan de 20% de descuento sin límite tanto en compras en tiendas como online, y acumulan puntos que pueden canjear por productos o servicios.
Promociones bancarias y reintegros
- Banco Provincia / Cuenta DNI: reintegro del 20% sin límite al pagar con tarjeta de débito.
- Visa: 30% de descuento directo en pagos “contactless” todos los jueves.
- Credicoop: reintegro del 30% en compras con tarjetas de crédito o débito.
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