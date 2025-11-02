Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2400 del domingo 2 de noviembre
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2400 del Telekino, del domingo 2 de noviembre de 2025 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 2 de noviembre
- Tradicional: 20 - 15 - 08 - 13 - 04 - 23 - 25 - 09 - 22 - 21 - 17 - 01 - 24 - 12 - 10
- ganador con 15 aciertos: Vacante
- 22 ganadores con 14 aciertos: $470.923 cada uno
- 845 ganadores con 13 aciertos: $37.009 cada uno
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 2 de noviembre
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 04 - 24 - 22 - 05 - 11 - 21 - 07 - 15 - 02 - 09 - 10 - 01 - 19 - 12 - 06
- 30 ganadores: $127.905 cada uno
