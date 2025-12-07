Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2405 del domingo 7 de diciembre
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2405 del Telekino, del domingo 7 de diciembre de 2025 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 30 de noviembre
- Tradicional: 03 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
- ganador con 15 aciertos: Vacante
- 31 ganadores con 14 aciertos: $261.115 cada uno
- 641 ganadores con 13 aciertos: $38.118 cada uno
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 30 de noviembre
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24
- 1 ganador: $2.997.995
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario