El motivo por el que los turistas están envolviendo sus pasaportes en papel aluminio
Una curiosa tendencia se volvió viral entre los viajeros que buscan proteger sus documentos personales.
Las redes sociales se convirtieron en una fuente inagotable de trucos para viajar, desde consejos para organizar el equipaje hasta métodos para proteger las pertenencias personales. Sin embargo, una nueva tendencia llamó especialmente la atención: envolver los pasaportes con papel aluminio antes de pasar por los aeropuertos.
La práctica, que ganó popularidad en TikTok, se presenta como una alternativa económica para proteger la información almacenada en los documentos electrónicos y evitar posibles robos de datos.
Aunque la idea parece extraña, tiene una explicación tecnológica relacionada con los chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) que incorporan muchos pasaportes modernos.
El peligro invisible en los aeropuertos que todos intentan evitar
Los pasaportes biométricos cuentan con un chip electrónico que almacena información del titular, como datos de identificación y una fotografía digital. Esta tecnología permite verificar la autenticidad del documento mediante lectores especializados.
La preocupación que impulsó el truco viral está relacionada con la posibilidad de que terceros intenten leer información del chip sin autorización, utilizando dispositivos capaces de captar señales de radiofrecuencia.
El papel aluminio puede actuar como una barrera frente a determinadas señales electromagnéticas, motivo por el cual algunos viajeros comenzaron a utilizarlo como protección improvisada.
Sin embargo, no existen pruebas de que envolver el pasaporte sea una medida necesaria para la mayoría de los turistas. Los documentos electrónicos modernos incorporan mecanismos de seguridad que dificultan el acceso no autorizado a sus datos.
¿Bocadillo o pasaporte?: Cómo nació la tendencia más extraña de TikTok
La tendencia comenzó a circular en TikTok, Reddit y distintos foros de viajeros, donde algunos usuarios mostraron cómo envolvían completamente sus pasaportes con papel aluminio, como si fueran un sándwich.
El método se inspira en el funcionamiento de las fundas con protección RFID, diseñadas para dificultar la comunicación entre los chips electrónicos y los lectores externos.
Al cubrir el documento con aluminio, se puede reducir o bloquear la transmisión de determinadas señales de radiofrecuencia. Por eso, el truco tiene una base técnica real, aunque su utilidad práctica es limitada.
Los especialistas señalan que el riesgo de sufrir una lectura clandestina del pasaporte es muy bajo, debido a los sistemas de seguridad incorporados en estos documentos y a la corta distancia necesaria para comunicarse con sus chips.
Además, envolverlo puede resultar incómodo, ya que los turistas deben retirar el aluminio cada vez que presentan el documento en un control migratorio.
En definitiva, el papel aluminio puede dificultar la lectura del chip, pero no representa una protección indispensable para viajar. Para quienes prefieren una alternativa más práctica, existen fundas especiales que permiten guardar el pasaporte sin necesidad de envolverlo constantemente.
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