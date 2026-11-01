El motivo por el que los turistas están envolviendo sus pasaportes en papel aluminio

El papel aluminio puede actuar como una barrera frente a determinadas señales electromagnéticas, motivo por el cual algunos viajeros comenzaron a utilizarlo como protección improvisada.

Sin embargo, no existen pruebas de que envolver el pasaporte sea una medida necesaria para la mayoría de los turistas. Los documentos electrónicos modernos incorporan mecanismos de seguridad que dificultan el acceso no autorizado a sus datos.

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La tendencia comenzó a circular en TikTok, Reddit y distintos foros de viajeros, donde algunos usuarios mostraron cómo envolvían completamente sus pasaportes con papel aluminio, como si fueran un sándwich.

El método se inspira en el funcionamiento de las fundas con protección RFID, diseñadas para dificultar la comunicación entre los chips electrónicos y los lectores externos.

Al cubrir el documento con aluminio, se puede reducir o bloquear la transmisión de determinadas señales de radiofrecuencia. Por eso, el truco tiene una base técnica real, aunque su utilidad práctica es limitada.

Los especialistas señalan que el riesgo de sufrir una lectura clandestina del pasaporte es muy bajo, debido a los sistemas de seguridad incorporados en estos documentos y a la corta distancia necesaria para comunicarse con sus chips.

Además, envolverlo puede resultar incómodo, ya que los turistas deben retirar el aluminio cada vez que presentan el documento en un control migratorio.

En definitiva, el papel aluminio puede dificultar la lectura del chip, pero no representa una protección indispensable para viajar. Para quienes prefieren una alternativa más práctica, existen fundas especiales que permiten guardar el pasaporte sin necesidad de envolverlo constantemente.