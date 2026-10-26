Por qué los expertos aconsejan colocarse papel aluminio en el pelo antes de dormir y para qué sirve

El frizz puede aparecer por distintos factores, entre ellos la falta de hidratación, la humedad ambiental, la porosidad del cabello y el roce contra determinadas superficies.

El aluminio es un material conductor de electricidad, por lo que se le atribuye la capacidad de ayudar a disipar parte de la carga estática. No obstante, esto no garantiza que su aplicación sobre el pelo produzca una reducción significativa del encrespamiento.

Quienes utilizan este método suelen hacerlo para mantener la forma de algunos mechones o evitar que se desarmen durante el descanso.

Para probar el truco del papel aluminio en el pelo, se pueden seguir estos pasos:

Secar completamente el cabello: antes de comenzar, es importante que el pelo esté seco para evitar que permanezca húmedo durante la noche.

Separar el pelo en mechones: dividirlo en pequeñas secciones según el peinado que se quiera conservar.

Dar forma a cada sección: enrollar suavemente los mechones o acomodarlos de la manera deseada.

Colocar el papel aluminio: envolver cada sección sin ajustar demasiado, evitando generar presión sobre el cuero cabelludo.

Retirar con cuidado por la mañana: desenvolver los mechones lentamente para prevenir tirones, enredos o roturas.

La técnica no requiere aplicar calor ni utilizar productos adicionales. De hecho, no se recomienda combinar el papel aluminio con herramientas térmicas durante el descanso.

También es importante evitar que el material quede demasiado ajustado o que sus bordes produzcan molestias. Si genera incomodidad, tirones o irritación, lo más conveniente es retirarlo.

Este procedimiento no reemplaza los tratamientos hidratantes ni las rutinas de cuidado capilar. Su posible utilidad se limita a conservar temporalmente la forma del cabello.

Cuáles son las otras alternativas para prevenir el frizz

Aunque el papel aluminio puede utilizarse como un recurso puntual, existen otras alternativas más cómodas para reducir el frizz y proteger el pelo mientras dormimos.

Una de las recomendaciones más habituales consiste en utilizar fundas de almohada de satén o seda. Estos materiales ofrecen una superficie más suave que puede disminuir la fricción sobre el cabello durante la noche.

Otra opción es recurrir a gorros de satén para dormir, especialmente utilizados por personas con cabello rizado, ondulado o propenso a los enredos.

Además, se pueden incorporar algunos hábitos sencillos:

Evitar acostarse con el pelo mojado: el cabello húmedo puede ser más vulnerable a determinados daños mecánicos.

Realizar una trenza floja: ayuda a mantener el pelo recogido y puede reducir los enredos durante el descanso.

Utilizar productos hidratantes adecuados: acondicionadores y tratamientos sin enjuague pueden contribuir a mejorar la suavidad y controlar el encrespamiento.

Evitar peinados demasiado ajustados: las colas y los rodete muy tirantes pueden generar tensión y favorecer la rotura del cabello.

Reducir el uso excesivo de calor: las planchitas y los secadores a temperaturas elevadas pueden contribuir a la sequedad y al deterioro de la fibra capilar.

La elección del método dependerá de las características de cada melena, ya que el cabello fino, grueso, lacio o rizado no responde de la misma manera a las distintas técnicas de cuidado.

En definitiva, colocarse papel aluminio en el pelo antes de dormir es un truco casero que busca mantener el peinado y controlar temporalmente los mechones rebeldes, pero sus beneficios no están comprobados de manera concluyente.

Para quienes desean prevenir el frizz de forma habitual, priorizar una buena hidratación capilar, reducir la fricción nocturna y utilizar accesorios suaves puede resultar una alternativa más práctica y confortable.