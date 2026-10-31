Trucos caseros: el beneficio de guardar las bananas envueltas en papel aluminio
Envolver el tallo de las bananas con papel aluminio es un truco casero muy popular para intentar conservarlas durante más tiempo. Sin embargo, los especialistas explican qué tan efectivo es y cuáles son las mejores alternativas para retrasar su maduración.
Los trucos caseros se volvieron cada vez más populares entre quienes buscan conservar los alimentos durante más tiempo y evitar el desperdicio. Uno de los más conocidos consiste en envolver el tallo de las bananas con papel aluminio para impedir que maduren demasiado rápido.
Esta técnica se basa en la producción de etileno, un gas natural que interviene en la maduración de distintas frutas. Según la creencia popular, cubrir el extremo de las bananas permitiría reducir su liberación y mantenerlas frescas durante más días.
Sin embargo, el físico y divulgador científico Vincenzo Schettini explicó que este procedimiento no resulta tan efectivo como parece, ya que el proceso de maduración depende de diferentes factores.
Los detalles de este truco casero
El truco consiste en colocar un pequeño trozo de papel aluminio alrededor del tallo de las bananas, con la intención de limitar la liberación de etileno y retrasar la aparición de manchas marrones en la cáscara.
No obstante, Schettini señala que el etileno no se produce únicamente en el tallo, sino también en la cáscara y la pulpa. Por este motivo, envolver solamente uno de los extremos no detiene la maduración de la fruta.
Para conservar las bananas durante más tiempo, el especialista recomienda separarlas unas de otras, ya que esto puede reducir la exposición conjunta al gas que liberan naturalmente.
También es conveniente mantenerlas alejadas de otras frutas que producen etileno, como manzanas, peras y paltas, especialmente cuando están madurando.
Otro aspecto fundamental es la temperatura. Las bananas deben guardarse en un lugar fresco, seco y ventilado, evitando la exposición directa al sol y las temperaturas demasiado elevadas.
En cuanto a la heladera, no se recomienda colocar bananas verdes que todavía necesitan madurar, porque el frío puede afectar su cáscara. Sin embargo, cuando alcanzan el punto de maduración deseado, refrigerarlas puede ayudar a conservar su interior durante más tiempo, aunque la piel se oscurezca.
De esta manera, guardar las bananas con papel aluminio no garantiza que duren más días. La mejor alternativa es controlar la temperatura, evitar la acumulación de etileno y almacenarlas correctamente para retrasar su maduración natural.
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