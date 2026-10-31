Trucos caseros: el beneficio de guardar las bananas envueltas en papel aluminio

Para conservar las bananas durante más tiempo, el especialista recomienda separarlas unas de otras, ya que esto puede reducir la exposición conjunta al gas que liberan naturalmente.

También es conveniente mantenerlas alejadas de otras frutas que producen etileno, como manzanas, peras y paltas, especialmente cuando están madurando.

Otro aspecto fundamental es la temperatura. Las bananas deben guardarse en un lugar fresco, seco y ventilado, evitando la exposición directa al sol y las temperaturas demasiado elevadas.

En cuanto a la heladera, no se recomienda colocar bananas verdes que todavía necesitan madurar, porque el frío puede afectar su cáscara. Sin embargo, cuando alcanzan el punto de maduración deseado, refrigerarlas puede ayudar a conservar su interior durante más tiempo, aunque la piel se oscurezca.

De esta manera, guardar las bananas con papel aluminio no garantiza que duren más días. La mejor alternativa es controlar la temperatura, evitar la acumulación de etileno y almacenarlas correctamente para retrasar su maduración natural.