Platón y el liderazgo: qué significa su famosa frase sobre el verdadero poder y cómo aplicarla en tu vida

Platón sostenía que quienes desean el poder por ambición no suelen ser los más aptos, mientras que los mejores dirigentes son aquellos que asumen esa tarea como una obligación hacia la comunidad. También remarcaba que la conducción requiere experiencia previa dentro del mismo entorno que se dirige.

Para él, comprender desde adentro cómo funciona un grupo es clave para tomar decisiones justas, evitando roces y disputas entre quienes lideran y quienes son dirigidos. De esta manera, el liderazgo, según su visión, solo es efectivo cuando se ejerce con conocimiento, responsabilidad y un enfoque claro.