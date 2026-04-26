Platón y el liderazgo: qué significa su famosa frase sobre el verdadero poder y cómo aplicarla en tu vida
El célebre filósofo Platón dejó una enorme enseñanza sobre el liderazgo y el poder. Descubrí cómo interpretar su histórica frase para aplicarla a tu rutina hoy.
“Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando”, afirmó Platón al reflexionar sobre el poder y el liderazgo. La idea detrás de esta frase resume su visión del gobierno como una responsabilidad más que como un privilegio, donde la autoridad debe ejercerse con compromiso hacia el bien común.
Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, el filósofo griego se consolidó como una de las figuras más influyentes de la filosofía clásica. En obras como “La República”, desarrolló su pensamiento político basado en la justicia, la organización social y la búsqueda de un Estado equilibrado.
El liderazgo entendido como una responsabilidad
Para Platón, una sociedad funciona correctamente cuando cada parte cumple su rol sin desbalancear el conjunto. Desde su perspectiva, el poder no debía entenderse como un beneficio personal, sino como una función orientada a mantener el orden y la estabilidad del grupo.
En ese marco, liderar implica hacerse cargo del bienestar común y no utilizar la autoridad para intereses propios. Dentro de su pensamiento aparece la figura del “filósofo-rey”, que representa a quien gobierna después de haber desarrollado conocimiento, reflexión y criterio.
Platón sostenía que quienes desean el poder por ambición no suelen ser los más aptos, mientras que los mejores dirigentes son aquellos que asumen esa tarea como una obligación hacia la comunidad. También remarcaba que la conducción requiere experiencia previa dentro del mismo entorno que se dirige.
Para él, comprender desde adentro cómo funciona un grupo es clave para tomar decisiones justas, evitando roces y disputas entre quienes lideran y quienes son dirigidos. De esta manera, el liderazgo, según su visión, solo es efectivo cuando se ejerce con conocimiento, responsabilidad y un enfoque claro.
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