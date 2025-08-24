Luis Majul dice que Javier Milei fue medicado en pleno escándalo y contó por qué no habla de forma oficial

“Yo creo creo que Milei no es un hombre voraz por el dinero, pero sí creo que es su hermana”, consideró Di Marco para sorpresa de Majul. Y sentenció: “Y su hermana lo tiene atrapado, por la historia de esa familia. Karina es quien lo conecta con el mundo. No descarto que tenga algo que ver con esto”.

De momento, el Presidente no se expresó al respecto, mientras que sí lo hicieron, aunque de forma bastante acotado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.