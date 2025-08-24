Luis Majul dice que Javier Milei fue medicado en pleno escándalo y contó por qué no habla de forma oficial
El mandatario mantiene un impactante silencio sobre la filtración de audios y acusaciones contra su hermana. Qué contó el conductor al respecto.
En el marco del caso que sacudo al Gobierno por los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el periodista oficialista Luis Majul aseguró en LN+ que el presidente Javier Milei fue medicado en las últimas horas y que respondió sobre el silencio suyo y de su hermana Karina Milei.
Según el conductor, al Presidente "se le preguntó por qué no sale hablar de manera oficial sobre el caso o su hermana", y dijo que respondió: "¿Por qué tendría que responder? ¿y qué tiene que salir a explicar, que es honesta y no robó?".
La respuesta llama la atención, teniendo en cuenta que el mandatario es un tuiteador serial y que tiende a dar explicaciones sobre cada una de las acusaciones que recibe casi de forma diaria, pero al momento no se expresó ni de forma oficial ni en redes sociales sobre este episodio.
En tanto, de acuerdo con Majul, el libertario tuvo que ser medicado "por una infección en la boca" y esa sería su justificación para no dar notas. Relató: "Tiene una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando".
Más allá de los argumentos del conductor, sorprendió que en su propio programa, Laura Di Marco sí apuntara contra Karina Milei.
“Yo creo creo que Milei no es un hombre voraz por el dinero, pero sí creo que es su hermana”, consideró Di Marco para sorpresa de Majul. Y sentenció: “Y su hermana lo tiene atrapado, por la historia de esa familia. Karina es quien lo conecta con el mundo. No descarto que tenga algo que ver con esto”.
De momento, el Presidente no se expresó al respecto, mientras que sí lo hicieron, aunque de forma bastante acotado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
