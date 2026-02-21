Truco casero: cómo hacer para aliviar una fuerte migraña

La manera de eliminar las migrañas

En uno de sus contenidos más comentados, el especialista lanza una pregunta directa: si aparece el dolor de cabeza o una migraña intensa, propone un truco casero simple y accesible. La indicación es abrir la canilla con agua bien caliente, llenar un recipiente y sumergir los pies durante varios minutos. Según detalla, el efecto del calor genera una vasodilatación periférica que ayuda a redistribuir el flujo sanguíneo, desplazándolo desde la cabeza hacia las extremidades. Ese mecanismo podría disminuir la presión en la zona craneal y atenuar la sensación punzante característica de las migrañas.