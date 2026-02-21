Truco casero: cómo hacer para aliviar una fuerte migraña
Con un simple truco casero, un técnico en emergencias revela cómo un baño de pies caliente puede calmar la migraña y cuándo conviene ir al médico.
Cuando aparece una migraña, no se trata de un simple dolor de cabeza: puede frenar por completo la rutina y dejar a la persona sin poder trabajar ni concentrarse. En paralelo, crece el interés por algún truco casero que ayude a bajar la intensidad del dolor y controlar los síntomas de la migraña en pleno episodio.
A pesar de su impacto, muchos optan por la automedicación con analgésicos de venta libre sin contar con un diagnóstico médico preciso.
La manera de eliminar las migrañas
En uno de sus contenidos más comentados, el especialista lanza una pregunta directa: si aparece el dolor de cabeza o una migraña intensa, propone un truco casero simple y accesible. La indicación es abrir la canilla con agua bien caliente, llenar un recipiente y sumergir los pies durante varios minutos. Según detalla, el efecto del calor genera una vasodilatación periférica que ayuda a redistribuir el flujo sanguíneo, desplazándolo desde la cabeza hacia las extremidades. Ese mecanismo podría disminuir la presión en la zona craneal y atenuar la sensación punzante característica de las migrañas.
De todos modos, aclara que no se trata de una solución mágica ni definitiva. Cada crisis de migraña responde de manera distinta y lo que funciona para algunos pacientes puede no tener el mismo impacto en otros. En ciertos casos, el calor favorece la relajación del sistema nervioso central, baja la tensión muscular y aporta un alivio pasajero junto con una sensación de bienestar general.
Los profesionales de la salud remarcan la importancia de contar con un diagnóstico médico antes de apostar únicamente por remedios hogareños. La automedicación sin control puede empeorar el cuadro. Entre los factores que suelen disparar los episodios aparecen los alimentos procesados, embutidos con nitritos, algunas frutas y el consumo elevado de alcohol. Detectar estos desencadenantes y reducir su ingesta resulta clave para prevenir nuevas crisis.
Frente a los primeros síntomas, se aconseja buena hidratación, no omitir comidas y descansar en un ambiente oscuro. También pueden servir compresas frías o una pequeña cantidad de cafeína. La actividad física regular, el sueño adecuado y el manejo del estrés completan un enfoque integral para controlar la migraña.
