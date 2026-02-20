Truco casero: cómo hacer para quedarte dormido en muy poco tiempo

Beneficios de esta técnica

Disminuye la ansiedad nocturna.

Reduce la rumiación mental (pensamientos repetitivos).

Acorta el tiempo que tardás en dormirte.

No tiene efectos secundarios.

Para potenciar los resultados, los especialistas recomiendan acompañarla con hábitos saludables:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

Ventilar y oscurecer el dormitorio.

Evitar cafeína por la noche.

Hacer ejercicio, pero no justo antes de dormir.

Practicar respiración lenta o relajación muscular progresiva.

Como resume la especialista: “Dormir no es algo que se hace, es algo que sucede cuando dejás de forzarlo”.

No es una solución mágica ni instantánea, pero probar esta técnica durante varias noches puede marcar la diferencia. Muchas personas descubren que, cuando dejan de perseguir el sueño, finalmente lo encuentran.