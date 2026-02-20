Truco casero: cómo hacer para quedarte dormido en muy poco tiempo
Se trata de la técnica paradójica, una estrategia que invierte la lógica habitual: en vez de intentar dormirte con todas tus fuerzas, la clave está en lo contrario.
Dormirse rápido no siempre es tan sencillo como parece. Muchas personas se acuestan cansadas, pero cuando apoyan la cabeza en la almohada la mente empieza a repasar pendientes, preocupaciones o conversaciones del día. Frente a este problema cada vez más común, una especialista en psicología propone un método simple, sin fármacos y fácil de aplicar en casa.
El secreto para quedarse dormido rápidamente
La técnica consiste en reducir la presión mental asociada al “tengo que dormirme ya”. Según explica la psicóloga Marta Jiménez, muchas veces el insomnio se mantiene porque la persona se obsesiona con lograr el sueño. Esa exigencia genera ansiedad… y la ansiedad espanta el descanso.
¿Cómo aplicarla?
-
Apagá pantallas al menos 30 minutos antes de acostarte.
Bajá la intensidad de las luces.
Acostate en una posición cómoda y relajá el cuerpo.
Repetí mentalmente una frase como: “Voy a intentar no dormirme”.
Aunque parezca contradictorio, al intentar mantenerte despierto se reduce la presión por dormir. Al eliminar la meta, el cerebro se relaja y el sueño llega de manera natural.
La clave está en cambiar la relación con el insomnio. En lugar de luchar contra él, se lo desactiva quitándole importancia.
Beneficios de esta técnica
-
Disminuye la ansiedad nocturna.
Reduce la rumiación mental (pensamientos repetitivos).
Acorta el tiempo que tardás en dormirte.
No tiene efectos secundarios.
Para potenciar los resultados, los especialistas recomiendan acompañarla con hábitos saludables:
-
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.
Ventilar y oscurecer el dormitorio.
Evitar cafeína por la noche.
Hacer ejercicio, pero no justo antes de dormir.
Practicar respiración lenta o relajación muscular progresiva.
Como resume la especialista: “Dormir no es algo que se hace, es algo que sucede cuando dejás de forzarlo”.
No es una solución mágica ni instantánea, pero probar esta técnica durante varias noches puede marcar la diferencia. Muchas personas descubren que, cuando dejan de perseguir el sueño, finalmente lo encuentran.
