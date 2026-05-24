Truco casero: cómo preparar papas rápido y que queden bien cocidas

Además, sugiere incorporar una pequeña cantidad de aceite al agua de cocción para lograr una textura más suave y evitar que se deshaga o se pegue al momento de cortarla.

Por último, se destaca la importancia de comprobar el punto de cocción antes de retirarlas del fuego y dejarlas reposar unos minutos, ya que esto mejora su consistencia y sabor final.

Gracias a estos trucos, las papas pueden aprovecharse en distintas preparaciones, ya sea como base para un puré, acompañamiento o cualquier otra receta, manteniendo siempre una buena textura y sabor.