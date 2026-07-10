Incendio en Caballito: 19 personas asistidas tras el siniestro
El fuego se inició en un departamento del segundo piso en un edificio de Rosario al 160. El SAME trasladó a nueve personas al hospital.
Un incendio se desató en la madrugada de este viernes en un edificio del barrio porteño de Caballito. Unas 19 personas fueron asistidas por inhalación de humo y nueve tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales de la ciudad.
El fuego se desató en el inmueble ubicado en la calle Rosario 160, lo que llevó a la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos que controlaron el incendio. Personal médico del SAME trasladaron a nueve personas a distintos hospitales como el Durand, Álvarez, Penna y Fernández.
En la escena también se presentó personal policial, y la zona fue restringida al tránsito mientras se controlaba la situación. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el incendio, ni se ha informado sobre el estado de salud de las personas afectadas.
Óscar, encargado del edificio, contó cómo vivió los primeros momentos del incendio. "Me desperté y escuchaba ruido, gritos. Pensé que se estaban peleando. Mi hija me avisó que había un incendio. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba lleno de humo".
El hombre explicó que, junto a su hija y su nieto, decidió subir hasta la terraza y cruzar hacia el edificio lindero para resguardarse.
Otra vecina del noveno piso relató que se enteró del fuego cuando escuchó el camión de Bomberos. “No vimos fuego, solo humo”, dijo.
Evacuados e investigación en curso
Como medida preventiva, unas 15 personas fueron evacuadas del edificio durante el operativo.
Una vez extinguido el incendio, las autoridades comenzaron las tareas para determinar qué originó el fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación.
En 2025 los Bomberos de la Ciudad apagaron más de 7000 incendios
Según cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2025 los Bomberos intervinieron en 7364 incendios.
Entre ellos, 4428 corresponden a incendios estructruales, 910 a vehículos y 2026 a incendios en la vía pública.
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