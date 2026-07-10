Incendio en Caballito: 19 personas asistidas tras el siniestro

Otra vecina del noveno piso relató que se enteró del fuego cuando escuchó el camión de Bomberos. “No vimos fuego, solo humo”, dijo.

Evacuados e investigación en curso

Como medida preventiva, unas 15 personas fueron evacuadas del edificio durante el operativo.

Una vez extinguido el incendio, las autoridades comenzaron las tareas para determinar qué originó el fuego, cuyas causas permanecen bajo investigación.

En 2025 los Bomberos de la Ciudad apagaron más de 7000 incendios

Según cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2025 los Bomberos intervinieron en 7364 incendios.

Entre ellos, 4428 corresponden a incendios estructruales, 910 a vehículos y 2026 a incendios en la vía pública.