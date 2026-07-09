Escapadas por Buenos Aires para el fin de semana: los pueblos recomendados para almorzar bien
Tres destinos que muy pocos conocen para disfrutar de una pausa distinta, con paisajes y propuestas gastronómicas imperdibles.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Cada uno de estos destinos se distingue por su cocina regional. Desde recetas heredadas por inmigrantes europeos hasta parrillas de campo y bodegones tradicionales, la gastronomía es como uno de los grandes motivos para planificar una visita de fin de semana.
Los mejores lugares en los que ofrecen tranquilidad y excelente cocina criolla
Lozano
Ubicado en el partido de General Las Heras, Lozano se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una pequeña localidad cuyo desarrollo se debe al paso del Ferrocarril Belgrano Sur durante el siglo XX. El antiguo edificio de la estación ferroviaria es visto como uno de los símbolos del pueblo y a su alrededor sobreviven calles históricas y construcciones que remiten a aquellas épocas.
Uno de los lugares más buscados es El Resorte, una tradicional pulpería inaugurada originalmente en 1912 y recuperada décadas más tarde. Ahí se sirven picadas, empanadas, sándwiches y asados de campo con reserva previa.
Otra propuesta gastronómica es La Tacuara, un restaurante ubicado frente a la estación. El espacio ocupa un antiguo almacén de ramos generales y ofrece empanadas, pastas artesanales y carnes asadas en un ambiente decorado con objetos históricos. Además, suele organizar encuentros folklóricos y actividades culturales.
Para llegar desde CABA en auto, usualmente se aprovecha el Acceso Oeste, la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 47. Pero también existe la opción de ir directo en tren mediante el ramal del Belgrano Sur, con un trayecto aproximado de 1 hora y 40 minutos desde González Catán.
Colonia Hinojo
A 19 kilómetros de la ciudad de Olavarría se encuentra Colonia Hinojo, considerada la primer colonia de alemanes del Volga establecida en Argentina. Actualmente cuenta con 2.700 habitantes y mantiene muchas de las costumbres que trajeron los inmigrantes llegados desde la región de Kamenka a fines del siglo XIX.
El ingreso por la Ruta Nacional 226 permite que el viajero aprecie un amplio boulevard rodeado de palmeras, una de las imágenes más características del pueblo. La llegada del ferrocarril en 1883 fue lo que le dio inicio al desarrollo de la zona.
La cocina tradicional es fundamental en la vida del pueblo, ya que quienes visitan el lugar pueden probar kreppels, varenikes, strudel y la clásica riwwel kuchen, además de conservas, dulces, budines y otras preparaciones heredadas de las familias fundadoras.
Entre marzo y abril se realiza la Kreppelfest, una celebración que reúne gastronomía, danzas típicas y expresiones culturales de la herencia alemana del Volga, lo que atrae muchos turistas.
Villa Ruiz
Con una población de 500 habitantes, Villa Ruiz se convirtió en una alternativa muy elegida por quienes buscan pasar el día entre espacios verdes y buena comida. La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles y se encuentra a poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.
Su principal atractivo gastronómico está en las parrillas y bodegones rurales. La propuesta más famosa es la "parrilla en el bosque", donde las carnes se cocinan en medio de árboles y senderos. Entre los locales más conocidos está El Fogón de Don Luis, reconocido por sus costillares a la cruz cocinados durante cuatro horas.
También está La Matera del Bosque, especializada en carnes a la leña y achuras caseras, mientras que La Pulpería de Ruiz es la favorita de quienes buscan empanadas tradicionales.
Para llegar desde Buenos Aires en auto se recomienda tomar Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72 y despues dirigirse hacia Carlos Keen, desde donde quedan 16,5 kilómetros para llegar a Villa Ruiz. Quienes prefieran transporte público pueden viajar en el tren Sarmiento hasta Luján y seguir mediante servicios locales hacia la zona.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario