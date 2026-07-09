Escapadas por Buenos Aires para el fin de semana: los pueblos recomendados para almorzar bien

Para llegar desde CABA en auto, usualmente se aprovecha el Acceso Oeste, la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 47. Pero también existe la opción de ir directo en tren mediante el ramal del Belgrano Sur, con un trayecto aproximado de 1 hora y 40 minutos desde González Catán.

Colonia Hinojo

A 19 kilómetros de la ciudad de Olavarría se encuentra Colonia Hinojo, considerada la primer colonia de alemanes del Volga establecida en Argentina. Actualmente cuenta con 2.700 habitantes y mantiene muchas de las costumbres que trajeron los inmigrantes llegados desde la región de Kamenka a fines del siglo XIX.

El ingreso por la Ruta Nacional 226 permite que el viajero aprecie un amplio boulevard rodeado de palmeras, una de las imágenes más características del pueblo. La llegada del ferrocarril en 1883 fue lo que le dio inicio al desarrollo de la zona.

La cocina tradicional es fundamental en la vida del pueblo, ya que quienes visitan el lugar pueden probar kreppels, varenikes, strudel y la clásica riwwel kuchen, además de conservas, dulces, budines y otras preparaciones heredadas de las familias fundadoras.

Entre marzo y abril se realiza la Kreppelfest, una celebración que reúne gastronomía, danzas típicas y expresiones culturales de la herencia alemana del Volga, lo que atrae muchos turistas.

Villa Ruiz

Con una población de 500 habitantes, Villa Ruiz se convirtió en una alternativa muy elegida por quienes buscan pasar el día entre espacios verdes y buena comida. La localidad pertenece al partido de San Andrés de Giles y se encuentra a poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.

Su principal atractivo gastronómico está en las parrillas y bodegones rurales. La propuesta más famosa es la "parrilla en el bosque", donde las carnes se cocinan en medio de árboles y senderos. Entre los locales más conocidos está El Fogón de Don Luis, reconocido por sus costillares a la cruz cocinados durante cuatro horas.

También está La Matera del Bosque, especializada en carnes a la leña y achuras caseras, mientras que La Pulpería de Ruiz es la favorita de quienes buscan empanadas tradicionales.

Para llegar desde Buenos Aires en auto se recomienda tomar Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72 y despues dirigirse hacia Carlos Keen, desde donde quedan 16,5 kilómetros para llegar a Villa Ruiz. Quienes prefieran transporte público pueden viajar en el tren Sarmiento hasta Luján y seguir mediante servicios locales hacia la zona.