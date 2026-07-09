Astrología: la sorprendente predicción para el partido de la Selección Argentina vs Suiza del Mundial 2026
Juan Cruz Sirius compartió su pronóstico basado en la astrología para el duelo de cuartos de final entre la Selección Argentina y Suiza por el Mundial 2026.
En la previa de los cuartos de final del Mundial 2026, una nueva predicción basada en la astrología encendió la ilusión de los fanáticos. El reconocido especialista Juan Cruz Sirius publicó un contundente análisis sobre el partido entre la Selección Argentina y Suiza del Mundial 2026, detallando quién avanzará y los minutos exactos de mayor probabilidad de gol.
Qué dice la astrología sobre Argentina en el Mundial 2026
Según explicó en su cuenta de la red social X, el pronóstico sostiene lo que él mismo había anticipado hace dos meses antes del torneo: Argentina será uno de los cuatro semifinalistas. Este riguroso análisis parte del estudio de diversas cartas natales, incluyendo la del debut mundialista de 1930, la de la fundación de la AFA (1893), la del ciclo de Lionel Scaloni (2018) y la carta natal del capitán Lionel Messi.
Si bien el astrólogo observó una fuerte presencia de Saturno, un planeta usualmente asociado a las adversidades, los obstáculos y el sufrimiento, también destacó el rol predominante de Júpiter, que representa los logros, el brillo y la elevación. Por esta razón, fue tajante: "Mi pronóstico es que Argentina eliminará a Suiza". Además, señaló que la carta astral del ciclo del equipo suizo no presenta aspectos astrológicos lo suficientemente contundentes como para eliminar a la albiceleste.
Otro dato alentador radica en la posición lunar. La Luna estará en el signo de Géminis, y la historia marca que la Selección jugó ocho partidos mundialistas bajo este tránsito: ganó cinco, empató uno y perdió solo dos. A diferencia de los cruces con Egipto y Cabo Verde, esta vez no se observan contactos inarmónicos, lo que representaría un "alivio" en el desarrollo del juego.
Los minutos de mayor probabilidad de gol
Sirius, quien aclara permanentemente que su trabajo no es "videncia" sino el análisis e interpretación de variables astrológicas, también compartió una herramienta que viene utilizando con enorme precisión desde Qatar 2022. Se trata de los "minutos de mayor probabilidad astrológica", que marcan el momento de mayor dinamismo donde se esperan jugadas clave u oportunidades de gol para ambos equipos.
Para este trascendental partido, los momentos de mayor peligro según la hora oficial del reloj en Argentina son:
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En el primer tiempo: 22:08, 22:18, 22:25, 22:32, 22:40 y 22:46.
En el segundo tiempo: 23:08, 23:16, 23:25, 23:30, 23:39, 23:48 y 00:00 (en caso de que se extienda el complemento).
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