Astrología: la sorprendente predicción para el partido de la Selección Argentina vs Suiza del Mundial 2026

Si bien el astrólogo observó una fuerte presencia de Saturno, un planeta usualmente asociado a las adversidades, los obstáculos y el sufrimiento, también destacó el rol predominante de Júpiter, que representa los logros, el brillo y la elevación. Por esta razón, fue tajante: "Mi pronóstico es que Argentina eliminará a Suiza". Además, señaló que la carta astral del ciclo del equipo suizo no presenta aspectos astrológicos lo suficientemente contundentes como para eliminar a la albiceleste.